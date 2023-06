Eleições 2024: quem são os pré-candidatos à Prefeitura de Maracanaú até agora

Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais de 2024, os candidatos à Prefeitura de Maracanaú já começaram a mover as peças do tabuleiro político. A disputa para o cargo de prefeito, que atualmente é ocupado por Roberto Pessoa (União Brasil), já concentra cinco nomes principais. Veja abaixo.

Bruno da Madeireira (PL)

O deputado estadual, Bruno da Madeireira (PL) foi um dos nomes lançados pelo Partido Liberal (PL) para a disputa eleitoral de 2024. Crédito: Reprodução/ Instagram- Bruno da Madeireira

O empresário Bruno da Madeireira foi um dos nomes lançados pelo Partido Liberal (PL) para a disputa eleitoral de 2024. No começo do mês de junho, Bruno assumiu a presidência do partido em Maracanaú a convite do deputado federal Júnior Mano, que também é cotado para disputar o cargo de prefeito do município.

Júnior Mano (PL)

Deputado Federal Júnior Mano (PL) Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

O deputado federal Júnior Mano foi um dos nomes lançados pelo PL para concorrer ao cargo do executivo municipal de Maracanaú. A estratégia adotada pela sigla é ampliar o número de prefeituras na Região Metropolitana de Fortaleza. Atualmente, o partido governa o Eusébio, Aquiraz, Beberibe, Cascavel e Itaitinga.

Júlio César Filho (PT)

Júlio César (PT) Crédito: Reprodução/ Alece

O Partido dos Trabalhadores (PT), por sua vez, ventila o nome do deputado estadual Júlio César Filho (PT) como pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú. Caso a sigla confirme as pretensões de Julinho, como é conhecido popularmente, para a corrida eleitoral, esta será a terceira vez que o deputado disputará o cargo de prefeito do município.

Como deputado estadual, o petista defendeu a implantação do Bilhete Único Metropolitano, bem como a ampliação desse benefício com número de integrações ilimitadas por dia. A proximidade de Júlio César com o município se dá em virtude do pai do petista ter ocupado o diretório municipal por três mandatos e o Legislativo Estadual por duas candidaturas.

Roberto Pessoa (União Brasil)

Roberto Pessoa (União Brasil) Crédito: Reprodução/ Câmara dos Deputados

Eleito prefeito de Maracanaú pela primeira vez em 2004, Roberto Pessoa (União Brasil) tentará reeleição em 2024. Roberto permaneceu à frente do diretório municipal até o ano de 2012, período no qual o sucessor Firmo Camurça foi eleito para o cargo. Em 2016, após Camurça completar os oito anos na gestão, Roberto Pessoa voltou ao comando da Prefeitura de Maracanaú, sendo eleito com 66,23% dos votos nas eleições de 2020.

Lucinildo Frota (PMN)

Lucinildo Frota (PMN) Crédito: Reprodução/ Alece

O deputado estadual Lucinildo Frota (PMN) também integra o grupo de pré-candidatos à Prefeitura de Maracanaú em 2024. Frota ocupou o cargo de vereador do município por 18 anos, sendo eleito pela primeira vez no mesmo ano em que Roberto Pessoa venceu a eleição para prefeito de Maracanaú.

Com o passar dos anos, Lucinildo chegou a fazer parte do mesmo partido de Pessoa, contudo, rompeu politicamente com o prefeito em algumas ocasiões, sendo uma delas em 2018, quando se candidatou, pela primeira vez, a deputado estadual.

"Ele não aceitou minha decisão e tivemos um afastamento político novamente. Eu decidi ser candidato contra a vontade dele", mencionou Frota à época.

A tentativa de ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) não foi bem sucedida. No entanto, Frota foi eleito em 2022 para deputado estadual.

Disputa eleitoral em Maracanaú

Agendada para outubro de 2024, a eleição para a Prefeitura de Maracanaú é definida ainda no primeiro turno, o que pode levar os candidatos Júnior Mano e Júlio César a uma eventual união dos partidos para derrotar o atual gestor.



Em março deste ano, ambos os políticos se reuniram em Brasília (DF) para discutir pautas relacionadas ao pleito eleitoral de 2024 e estratégias para o desenvolvimento do Maracanaú.

"Estou aqui tendo o privilégio de receber meu amigo, parceiro, Julinho. É sempre gratificante conversar de pautas para o Ceará e inclusive para Maracanaú. Dizer que estamos dialogando tentando construir uma viabilidade positiva para Maracanaú", publicou Mano à época.

Julinho também divulgou o encontro nas redes sociais e acrescentou mais detalhes a respeito da reunião. "Mano e eu temos intenções políticas para 2024. Estamos dialogando também com o deputado Lucinildo Frota, numa (tentativa de formar uma) grande frente de oposição no município", pontuou, indicando que eventual frente oposicionista pode contar com nomes do PT e do PL em 2024.

A disputa eleitoral pode ter outros nomes anunciados até o início das eleições, todavia, o atual gestor de Maracanaú e os parlamentares Julinho e Lucinildo Frota são os três nomes mais comentados para concorrer ao cargo do Executivo Municipal.