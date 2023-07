Veja quais pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza já defenderam o fim da Taxa do Lixo

Três pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza já defenderam o fim da cobrança da Taxa do Lixo em Fortaleza, instituída pelo prefeito José Sarto. A primeira foi a deputada estadual Larissa Gaspar (PT), no fim de abril. No mês de maio, foi a fez de Capitão Wagner (UB), atual secretário de Saúde de Maracanaú. Em julho, a ideia foi abraçada pelo deputado estadual Carmelo Neto (PL).

A petista voltou a reforçar a proposta no último sábado, 22. "Uma candidatura do PT deve acabar com essa taxa e tratar a limpeza como prioridade e não como meio de arrecadação. A Taxa está aí e o lixo continua!", destacou a parlamentar em suas redes sociais. Enquanto exercia o mandato de vereadora na capital, Larissa votou contra a medida.

Capitão Wagner também deu ares de promessa de campanha ao tema. “Acho que (a criação da taxa) foi um grande equívoco do governo Sarto, e inclusive me comprometo com a revogação dela, sendo prefeito. Acho que isso não vai impactar de forma tão negativa nas contas do município de Fortaleza, então excluir essa taxa é um compromisso já de primeira hora que a gente tem”, afirmou o ex-deputado federal.

Carmelo foi na mesma linha: "Votei contra a taxa quando fui vereador de Fortaleza e vou continuar me posicionando contra. E também já adianto: não paguei nem vou pagar, e o compromisso do candidato do PL, qualquer que seja, é o de revogar essa Taxa do Lixo”, afirmou.

Larissa Gaspar chegou ainda a criticar o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). "A Taxa de Lixo do Sarto nunca foi criticada por RC. Ele defende o tributo e se cala qdo o assunto é a péssima gestão em Fortaleza".

Na semana passada, em entrevista ao O POVO, RC disse que o trabalho do prefeito José Sarto em Fortaleza "legitima e fortalece" reeleição do pedetista em 2024. Disse ainda que o atual gestor tem deixado marcas durante o governo.

"É isso que legitima, fortalece o eventual projeto de reeleição do Sarto, é exatamente o seu trabalho. Trabalho de muitas realizações em muitas áreas da cidade, que é isso o que importa ao povo".

Atualizada às 19h29min