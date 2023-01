Capitão Wagner deverá assumir o novo cargo na Secretaria de Saúde no dia 3 de fevereiro

O deputado estadual Julio César Filho (PT), o Julinho, criticou, nesta terça-feira, 31, a escolha do nome de Capitão Wagner (União Brasil) para o cargo de secretário de Saúde de Maracanaú.

Pelas redes sociais, o parlamentar - que tem base eleitoral da cidade - apontou a falta de experiência de Wagner na área da saúde, além de ressaltar que a mudança de comando da pasta ocorre pela quinta vez em dois anos.



“Maracanaú sofre graves problemas na saúde, com equipamentos sucateados e atendimento precário. Nomear um secretário sem experiência em gestão para uma área tão importante reitera o descaso da atual gestão, que já está no quinto secretário de saúde em dois anos. Cuidar da saúde deveria ser uma prioridade. A pasta exige um gestor com competência na área”, escreveu.

Capitão Wagner se candidatou para o cargo de governador nas últimas eleições, mas foi derrotado nas urnas. Uma das principais críticas direcionadas ao parlamentar é a falta de experiência administrativa.

Na última sexta-feira, 27, Wagner se reuniu com o prefeito do município Roberto Pessoa (União Brasil) e afirmou que trabalhará para “deixar um legado de uma saúde pública de qualidade e acessível a todos”.

O parlamentar deixará o cargo na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 1°, e deverá tomar posse como secretário na sexta-feira, 3 de fevereiro.

