Domingos Neto avalia entrada do PSD na base de Elmano: "Governo tem feito gestos de gentileza"

O deputado federal Domingos Neto (PSD) avalia com "naturalidade" a possibilidade do PSD ingressar na base do governo estadual, tendo em vista que a iniciativa está sendo articulada pelo governador Elmano de Freitas (PT) com "gestos de gentileza".

“Eu vejo com naturalidade e acho que o governo também tem feito gestos de gentileza também com o nosso partido e de reconhecimento com a liderança do PSD aqui no Estado”, disse ao O POVO.

“Hoje, também permanecemos ajudando o Estado, vejo como um sinal de aproximação, o convite feito pelo Partido dos Trabalhadores para o PSD fazer bloco na Assembleia desde o início da legislatura. Nossos deputados federais têm tido essa boa relação, nossa bancada federal tem colocado emendas para ajudar o Estado”, acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando questionado se esta aliança pode sinalizar um apoio nas eleições municipais de 2024, Domingos afirma que este apoio é “natural” e que, quando se está inserido em um arco de aliança, é comum estar em busca da “construção de convergências”. Contudo, segundo ele, tal articulação nem sempre é possível.

“Nós já passamos por isso diversas outras vezes, com Cid governador, com o Camilo governador, chega nas eleições municipais a gente tenta, em maior parte dos Municípios, que os nossos partidos estejam unidos, nem sempre isso será possível, mas é como em vários municípios, o PT já disputou com o PSD. Mas acredito que, na grande maioria, já é, na base, uma aliança natural”, concluiu.



Para marcar a inserção do PSD na base da gestão petista, o chefe do Executivo Estadual, Elmano de Freitas, criou a Secretaria de Defesa Animal, que, provavelmente será liderada pelo deputado federal Célio Studart (PSD). O deputado afirmou que "encara o desafio" de assumir o cargo, contudo, reitera que a aceitação depende do orçamento que será disponibilizado pelo Governo do Estado.

“O convite ainda não foi oficializado, mas as conversas com o partido já estão ocorrendo há um bom tempo. Acredito que o convite seja oficializado depois do decreto de criação da secretaria". E acrescentou: “Se o orçamento for compatível com o que acreditamos que seja necessário para o estado, nós devemos encarar, sim, este desafio”.



Com informações de Guilherme Gonsalves