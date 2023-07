Deputada bolsonarista critica decreto de Lula: "Todo poder emana do cano de uma arma"

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou o novo decreto de armas assinado pelo presidente Lula (PT), no último sábado, 22, e disse que “todo poder emana do cano de uma arma”.



“É um baita dia hoje para inaugurar (clube de tiro) um dia depois do decreto genocida do Lula que quer desarmar o cidadão de bem. Eles sabem que todo poder emana do cano de uma arma”, disse a parlamentar na inauguração de um clube de tiro.



Ela deu as declarações ao lado do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e outros parlamentares bolsonaristas. Julia, forte defensora do armamentismo, questionou: “Quem imaginaria que nós teríamos tanto brasileiro armado capaz de defender sua propriedade, a sua família e, mais do que isso, disposto a lutar?”.



A deputada afirmou que existe uma “guerra assimétrica” entre os que defendem as armas e o atual governo, que endureceu as regras de posse.



“Então, não adianta, pessoal, a gente ficar choramingando, chorando, embaixo da coberta, que nada vai acontecer, nada vai adiantar. Nós precisamos estar mais unidos que nunca, trabalhar e fazer barulho. Porque numa guerra assimétrica não existe solução, existe resistência e fricção, incomodar”, disse.



A parlamentar finalizou afirmando que os armamentistas devem “continuar unidos, resistindo, trabalhando, fazendo barulho e incomodando quem quer barrar nossos direitos”.



Em março deste ano, Julia Zanatta publicou uma imagem segurando uma metralhadora e com os dizeres na camisa "come and take it", que traduzido significa "venha e pegue", e na estampa uma mão com quatro dedos, em alusão ao presidente Lula.