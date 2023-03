Domingos Filho diz que não fará oposição a Elmano e que PSD não irá criar dificuldades

Presidente estadual do PSD disse que o governador Elmano de Freitas tem "dado sinais" de que quer recompor a base aliada no Ceará

O ex-vice-governador Domingos Filho (PSD) confirmou nesta quinta-feira, 30, que não fará oposição ao governador Elmano de Freitas (PDT). Em visita à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Domingos disse que o petista tem "dado sinais" de que quer recompor a base aliada no Ceará, que sofreu fissuras durante as eleições do ano passado. "Não vai ser o PSD que vai lhe criar dificuldades", destacou.



Domingos Filho foi candidato a vice na chapa liderada por Roberto Cláudio (PDT) que acabou derrotada na disputa pelo Palácio da Abolição. Sobre a situação, o presidente estadual do PSD reconheceu que as chances de vitória eram mínimas, tendo em vista que Elmano representava uma gestão bem avaliada e contava com o apoio de padrinhos políticos fortes, como o hoje ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o atual presidente Lula (PT).

Ele destacou ainda que seu partido tem "autonomia política" e que soaria contraditório integrar um bloco no Legislativo liderado pelo PT e não apoiar o Executivo. "Seria falta de razoabilidade você compor um bloco e fazer oposição ao governo", reforçou.

Atualmente, o chamado "blocão" é formado por seis siglas: PT, PSD, PSDB, PCdoB, PMN e Cidadania. No total, são 15 parlamentares - mais que o PDT, que elegeu a maior bancada da Alece, com 13 deputados.

O grupo reúne duas federações partidárias, uma composta por PT, PCdoB e PV e a outra formada por PSDB e Cidadania; além de outros dois partidos - PSD e PMN.

Segundo o líder do bloco, o deputado De Assis Diniz (PT), o objetivo da união é fortalecer a articulação política, a presença do grupo dentro do Legislativo cearense e, consequentemente, a base do governador Elmano de Freitas.

com informações da repórter Júlia Duarte