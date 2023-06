Guimarães rebate críticas à articulação política de Lula: 'O que importa é votar as matérias'

Líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados, o deputado federal cearense José Guimarães (PT) respondeu, em meio às críticas à articulação governista no Congresso Nacional, que "o que importa para nós é o painel" — ao se referir sobre o resultado das votações, que é exibido no referido painel eletrônico.

Sobre o assunto Agenda de Lula em Rio Verde (GO) é cancelada por falta de condições de pouso

PF encontra 'roteiro de golpe' em celular de ajudante de ordens de Bolsonaro

"O que importa é votar todas as matérias e projetos de interesse do País", destacou o líder petista no Centro de Eventos de Fortaleza, onde esteve ao lado do governador Elmano de Freitas e do ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, para lançamento do Pacto por um Ceará Sem Fome.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme Guimarães, mais importantes do que a alegação de supostos desarranjos políticos, são projetos como o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o novo salário mínimo e a retomada de obras inacabadas da educação.

Apesar da fala de Guimarães, a reunião ministerial realizada nessa quinta-feira, de nove horas, teve a articulação do governo com o Congresso como tema central. O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), responsável pelos acertos políticos entre o Executivo e o Congresso Nacional, pediu aos colegas que atendam as reivindicações dos parlamentares se não quiserem verem a situação de apuros se agravar.

Padilha pediu que ministros levem parlamentares consigo nas viagens aos estados para inauguração de obras, de modo a prestigiá-los junto às bases eleitorais. Chamou Lula de "Pelé" na política, sendo o vice-presidente Geraldo Alckmin um "Tostão", o que não impediu, disse, de o governo ficar com a imagem de avesso ao Parlamento nestes primeiros seis meses.