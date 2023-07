Lula alcança maior nível de confiança em um presidente desde 2012 na pesquisa Ipec

Resultado do petista é nove pontos superior ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O nível de confiança dos brasileiros no presidente da República subiu ao maior índice desde 2012, segundo pesquisa do instituto Ipec. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual chefe do Executivo federal, marca hoje 50 pontos numa escala de zero a cem, em que zero é a menor confiança e cem, a confiança total.

O número atual de confiabilidade em Lula é nove pontos superior ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em seu último ano de gestão.

O dado é, de acordo com o Índice de Confiança Social (ICS), divulgado nesta terça-feira, 18, uma série de pesquisas presenciais realizadas todo ano desde 2009 feitas ainda pelo Ibope e hoje mantida pelo Ipec usando a mesma metodologia.

Nordeste

Lula tem a maior confiança dos eleitores na região Nordeste, onde marca 66 pontos. Entre os vários segmentos, o presidente tem menores números entre evangélicos, com 43, e eleitores das classes A e B, com 39.

Instituições

A pesquisa do Ipec fez a mesma avaliação de confiança com 20 instituições. Apesar do saldo do presidente da República superar anos anteriores, figura na 16° posição do ranking. No primeiro lugar está o Corpo de Bombeiros com 87 pontos, seguido de Polícia Federal e Igrejas, ambos com 70.

O Poder Judiciário aparece empatado com as eleições, sistema eleitoral com 53 pontos, nas posições 14 e 15 respectivamente. Nas últimas posições, estão o Congresso Nacional, 40 pontos, e os Partidos Políticos, 34.

Foram entrevistados pelo Ipec presencialmente 2.000 moradores de 127 municípios entre 1° e 5 de julho. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos sobre resultados do total da amostra, dentro de um intervalo de confiança de 95%.