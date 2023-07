Presidente do TRE-CE quer priorizar eleições suplementares em Iguatu e Pacujá

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, afirmou que o órgão já deu início aos preparativos para as eleições municipais de 2024. Segundo ele, a pauta principal a ser discutida está centralizada nos municípios que enfrentaram cenários violentos durante as eleições de 2020.

“Como a gente já tem noção de quais são as zonas eleitorais e quais são os municípios que dão mais trabalho, a gente já faz um mapeamento de alguns, uma preocupação maior e um olhar especial para alguns deles”, disse o desembargador, durante visita à sede do O POVO na tarde desta segunda-feira, 17.

Questionado sobre quais cidades precisam ser avaliadas minuciosamente pelo TRE-CE, o Raimundo Nonato mencionou os municípios de Iguatu, no Centro-Sul, e Pacujá, no Norte do Estado. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não decidiu se ocorrerá eleições suplementares nos dois municípios.

O TRE-CE cassou as chapas vencedoras nos dois municípios em outubro do ano passado e agendou eleições suplementares para fevereiro deste ano, com o objetivo de que a população escolhesse os novos gestores. No entanto, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes suspendeu o pleito em dezembro de 2022 até que os recursos fossem julgados na Corte Superior.

“É uma situação inusitada. Nós vamos agora a Brasília e a gente vai tentar falar com os relatores para mostrar a preocupação do TRE local”, prosseguiu. “O caso em Pacujá já estava pronto para eleição, em Iguatu já estava pronta para eleição. Nós já tínhamos mobilizado tudo. As eleições seriam, por exemplo, daqui a duas ou três semanas, quando a gente já estava pronto chegou uma liminar do TSE mandando sobrestar tudo, aí a gente parou. Até hoje está lá”, completou.

Nonato enfatiza que a atual situação das regiões mencionadas impacta diretamente na vida dos munícipes, haja vista que a população fica sem saber quem está à frente da Prefeitura. Os presidentes das respectivas Câmaras municipais ocupam o posto de chefe do Executivo.

No que se refere às fraudes nas cotas de gênero, o presidente do TRE-CE explica que este fator pode ser evitado ainda no início das inscrições das candidaturas. “Quando você começa o período de eleição, você começa com o registro de candidatura como deferimento ou indeferimento que é o nascedouro de tudo”, disse.

Nonato pontuou que um fórum está sendo criado para prevenir a realização de candidaturas fantasmas. A comissão é formada por representantes de diferentes partidos que unificaram forças com o intuito de efetivar a participação de mulheres na política.