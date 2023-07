RC cobra rapidez na fila de cirurgias no Governo Elmano: "Resultado muito aquém"

Ex-prefeito de Fortaleza e candidato derrotdo ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio (PDT), usou as redes sociais para cobrar celeridade na execução de cirurgias eletivas feitas pela rede estadual. O pedetista criticou a demora no andamento da fila e sugeriu que o Governo emitisse balanços mensais do número de procedimentos feitos em cada especialidade e município.

A lei que autoriza os procedimentos foi sancionada em 17 de fevereiro e pretende dar celeridade ao andamento da fila de cirurgias eletivas formada no Sistema Único de Saúde (SUS). É um investimento inicial de R$ 135 milhões para realizar cerca de 30 mil cirurgias em unidades de saúde parceiras.

Leia Mais Cirurgias eletivas: cadastro deve ser atualizado; saiba como fazer

Governo investe R$ 137 milhões para realização de 360 mil cirurgias

Plantão Cirurgias: plataforma permite acompanhar fila e atualizar dados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Prevista em lei pelo Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas na rede pública de Saúde, o mutirão tem sido realizado por meio de credenciamento de entidades com ou sem fins lucrativos.

Clínicas, hospitais-polo, hospitais municipais (em convênio com o Governo Estadual) e outros equipamentos de saúde se inscreveram por meio de chamamento público. As especialidades contempladas são: oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgia geral, gastroenterologia, ginecologia, urologia, nefrologia, neurologia e vascular.

O pedetista ressaltou que quase todos os candidatos ao Governo tinham proposto justamente um programa emergencial para reduzir filas de exames e cirurgias que se acumulavam pela pandemia de Covid-19. Ele elogiou a proposta, mas criticou a demora na realização dos procedimentos.

"O Governo do Estado, em uma iniciativa boa no começo do ano, enviou mensagem à Assembleia que foi aprovada e sancionada já no dia 17 de fevereiro para criar um programa estadual de redução de filas”, pontuou.

RC lembrou que o primeiro procedimento foi realizado em 10 abril, no município de São Benedito. A data marca o início do mutirão. “Dados oficiais da Secretaria de Saúde, do 14 de junho, já com cinco meses e meio de governo, constatam que 819 procedimentos foram realizados. É bom dizer que essa fila tem 69 mil pessoas aguardando por uma cirurgia. E essa fila vai aumentando ”, afirmou.

“Infelizmente foi criada uma expectativa, mas o resultado ainda é muito aquém da necessidade da população. Meu papel é de cobrar e acompanhar, de monitorar e até reconhecer como estou reconhecendo a boa intenção, mas não basta a boa intenção, é preciso a ação concreta”, disse ainda.

A fala dá um tom que o ex-gestor continuará na oposição ao governo estadual, apesar da troca no comando do PDT Ceará. O senador Cid Gomes (PDT) tomou posse na última quinta-feira, 13, com discurso para tentar retomar a aliança com o PT.