Roberto Cláudio abre encontros do PDT com críticas ao governo Elmano

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio abriu a série de encontros municipais do PDT neste sábado, 27, com duras críticas ao governo de Elmano de Freitas (PT).



Depois de citar problemas econômicos e taxas crescentes de desemprego no estado, RC subiu o tom e declarou: “Está na hora de o governador e a sua equipe começar a trabalhar de verdade”.



“Reagir a isso (dados negativos) e deixar de lado eleição, os acordos partidários. Tudo isso é importante, mas tem uma hora para acontecer. O primeiro ano de governo é um ano nobre que não volta mais. É um ano em que o povo lhe dá o tempo, o povo tem paciência”, acrescentou o pedetista.



As declarações de RC foram dadas antes da abertura da agenda do PDT em Fortaleza, no bairro Conjunto Esperança. O partido deve realizar outras 12 reuniões em torno de diferentes tópicos, escolhidos para subsidiar a agremiação em 2024. A primeira delas debateu emprego e renda.

Ao lado do prefeito José Sarto (PDT) e de outros secretários da gestão da capital cearense, RC disse ainda que “o governo aumentou a máquina, criou 17 secretarias e aumentou o ICMS de combustível num momento de recessão da economia do Ceará”.

“Qual o plano de segurança para Fortaleza? Qual é o grande projeto para apoiar a saúde, por exemplo, da RMF?”, questionou.



“A gente não tem ouvido conversa”, continuou Roberto Cláudio, “mas foi encontro partidário, foi antecipação de debate eleitoral, foi provocação de prefeito, foi nomear alguém para fazer acordo político para a eleição do próximo ano no interior ou aqui, aí o governo aparece”.



Em seguida, reiterou: “Está na hora do governador e sua equipe começar a trabalhar e se sintonizar com a agenda do nosso povo”.



RC lidera hoje a ala do PDT que faz oposição a Elmano, cujo governo é composto, entre outras forças, por quadros da legenda. Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), dez dos 13 deputados trabalhistas se declaram como integrantes da base do Abolição.



Uma das figuras de proa do partido no estado, o senador Cid Gomes vem defendendo publicamente uma recomposição entre PDT e o PT de Elmano e do ministro Camilo Santana, de quem RC se afastou na esteira do racha entre as duas siglas no ano passado, em meio ao processo de definição do postulante.



Essas posições, no entanto, têm se mantido as mesmas desde o fim do pleito de 2022, vencido pelo candidato petista. De lá para cá, RC se firmou no flanco oposicionista, ocupando um espaço que se ampliou com a ida de Capitão Wagner (União Brasil) para a Secretaria de Saúde de Maracanaú.



Pelas redes sociais e durante eventos da executiva municipal do PDT, presidida por ele, o ex-mandatário tem explorado sobretudo assuntos ligados à economia, considerada um dos gargalos do novo governo.

Sobre isso, RC também cobrou ações de Elmano nessa área, ponderando que há “sinais que preocupam” no horizonte.



“A gente tem o diagnóstico de um estado cuja economia não vai bem. Não é um juízo de valor meu, são constatações dos indicadores econômicos e sociais. Quando se avalia desempenho, você olha quatro dimensões: PIB, emprego, renda e pobreza. Nas quatro o Ceará tem piorado”, apontou.



Prefeito de Fortaleza, José Sarto indicou no sábado que os encontros do PDT foram organizados precisamente para discutir o cenário econômico e social do município, pavimentando o caminho da sigla até 2024.



“A executiva agora vai debater o projeto do PDT e o que está acontecendo em Fortaleza. Vamos começar a discutir com a população. Eu, como gestor, estou tratando de cuidar nós. Fortaleza é o primeiro PIB do Nordeste, que nominalmente mais capacita no Brasil. O desemprego tem a menor taxa do Nordeste. Ano passado foram mais de 36 mil postos de trabalho abertos”, enumerou Sarto.



Pré-candidato à reeleição, o chefe do Executivo aposta na melhora do quadro local, com um conjunto de obras já em andamento, para turbinar a popularidade e chegar com boas chances de renovar o mandato na disputa.