Plantão Cirurgias: plataforma permite acompanhar fila e atualizar dados

Com previsão de realização de 30 mil cirurgias eletivas, pessoas cadastradas na fila podem acompanhar a sua situação por meio da internet e de aplicativo

Lançado na última segunda-feira, 10 de abril, o Plantão Cirurgias é uma iniciativa do governo estadual para a realização de um mutirão de cirurgias eletivas por meio do credenciamento de unidades de saúde parceiras com ou sem fins lucrativos. A previsão é de que 30 mil cirurgias sejam realizadas em unidades parceiras.

“A maior dificuldade que nós temos hoje, em termos de regulação, é localizar esses pacientes que a gente tem nas filas,” relatou o coordenador de Regulação e Controle do Sistema de Saúde (Corac) da Secretaria de Saúde do Ceará, Luiz Guilherme Costa.

O cadastro na fila acontece após o paciente buscar atendimento em um posto de saúde do Estado. Cabe à equipe da atenção primária avaliar a demanda dos pacientes e fazer o cadastro na fila. Para quem já tem o cadastro, é possível acompanhar a fila de espera dos procedimentos por meio da plataforma Plantão Cirurgias 24h, que está disponível no site Saúde Digital ou pelo Ceará App.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Costa, o canal de comunicação possibilita que os usuários corrijam e renovem seus dados para contato. Ele coloca, ainda, que é comum que as pessoas que integram as filas para cirurgias troquem de número ou até já tenham realizado os procedimentos, mas esses dados não eram atualizados.

Por isso, o Governo do Estado ressalta a importância de manter os dados pessoais atualizados, o que pode ser feito também pelos canais de atendimento telefônico do Plantão Cirurgias 24h.

Serviço

É possível acompanhar o cadastro para cirurgias por meio do site ou pelos telefones que atendem por WhatsApp:

(85) 3219-6073;

(85) 3219-9366;

(85) 3101-2610.

Por ligação telefônica:

(85) 3219-1065;

(85) 3219-9858;

(85) 3219-6045;

(85) 3219-4210;

(85) 3101-5217;

(85) 3101-2666;

(85) 3488-2136.

Também é possível entrar em contato com o Plantão Cirurgias 24h, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, por meio dos seguintes números de WhatsApp:

(85) 3219-6073;

(85) 3219-9366;

(85) 3101-2610.

E pelos seguintes telefones:

(85) 3219-1065;

(85) 3219-9858;

(85) 3219-6045.

Ou com a Sala de Situação das Cirurgias Eletivas, pelos telefones:



(85) 3219-4210;

(85) 3101-5217;

(85) 3101-2666;

(85) 3488-2136.



Sobre o assunto Nos 100 dias de governo, Elmano lança plantão de cirurgias e destaca Camilo e Izolda

Ceará identifica 35 pessoas por trás de perfis com ameaças a escolas

Aluna ferida em ataque a escola do Interior recebe alta médica

Governo realiza nova reunião de alinhamento sobre ameaças a escolas no Ceará

Chuva perde força e sol volta a aparecer nesta quinta no Ceará

Madrugada tem chuva isolada e passageira no Ceará

Tags