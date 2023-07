"É uma possibilidade de nome", diz Elmano sobre Célio para Secretaria da Proteção Animal

O governador do Ceará afirmou que ainda será discutido o nome, mas garante que a escolha será de alguém que tenha compromisso com a causa animal

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou na tarde desta quinta-feira, 13, que o nome do deputado federal Célio Studart (PSD-CE) é uma possibilidade para assumir a recém-criada Secretaria da Proteção Animal, a 33ª pasta do primeiro escalão do governo do Ceará.

"O Célio é uma possibilidade de nome. Agora, nós devemos conversar. Eu posso garantir que a pessoa convidada será alguém que tenha compromisso com a causa da proteção animal, isso eu tenho absoluta segurança", disse ao O POVO em Brasília, onde o governador cumpre agenda.

Elmano afirma que ainda precisar esperar que a criação da secretaria seja aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas diz ter convicção de que na sociedade cearense há uma grande sensibilidade para a situação da causa animal.

"Basta nós percebemos a quantidade de pessoas que hoje tem animais em suas residências, que se preocupam com o bem estar animal. Então eu acho que a gente tá fazendo um avanço importante. Ter uma secretária que se preocupe em ter parceria com a sociedade civil", declarou.

O petista afirmou ter tido reuniões com abrigos de animais e achar importante que o Estado possa fazer parceria com a sociedade civil e municípios. Elmano também disse ter certeza que a população irá apoiar que o Governo do Ceará tenha política pública para a causa animal.

O movimento de criação da nova pasta é visto também como uma aproximação da gestão estadual com o PSD. O partido liderado no Ceará pelo ex-deputado Domingos Filho está na base do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) e foi aliado do também pedetista Roberto Cláudio na disputa pelo Governo em 2022.

Com informações de João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília