Célio Studart revela que pretende ser candidato a prefeito de Fortaleza

O deputado federal Célio Studart (PSD) afirmou ao O POVO na tarde desta quarta-feira, 7, que pretende lançar candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Segundo ele, a decisão decorre do crescimento significativo do partido na Câmara e, por esse motivo, avalia com otimismo o ingresso na corrida eleitoral.

“Sinto que existe um otimismo do partido em aproveitar o grande crescimento que teve na Câmara para lançar candidatos nas capitais”, explica. “É uma forma de também auxiliar a chapa de vereadores do partido, e de se posicionar acerca da cidade”.

Contudo, o deputado acrescenta que a iniciativa de lançar candidatura própria não depende apenas dele, mas, sim, da construção de um acordo entre os membros do partido, uma vez que, a candidatura não pode “depender do desejo de um ou de outro”.

No que se refere à concorrência, Studart acredita que o PSD pretende lançar outros candidatos, haja vista que a sigla pretende crescer, em todo o Estado. “Acredito que o potencial do próximo ano é crescer também em todo o estado. A bancada estadual cresceu, e a federal também. Não só no Brasil, mas a bancada do PSD Ceará. Então é um momento para crescer o partido”, pontuou.

Quando questionado sobre a possibilidade da candidatura do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho (PSD), o parlamentar acredita que, independentemente de quem o partido lance, será um candidato forte. “Acredito que qualquer nome que o partido lance, e defendo que deva lançar, será muito forte, pois contará com consenso e união”, continuou.

“Dificilmente o candidato que vier a ser lançado próximo ano, seja eu ou outro, deixará de contar com o apoio dos demais deputados, da estrutura partidária e da união, já que temos tido muita sintonia, muitas conversas e pensamentos mais convergentes do que divergentes nestes pontos”, explica.

A oposição, no entendimento de Célio, analisa minuciosamente os eventuais candidatos à prefeitura municipal de Fortaleza. O deputado acredita que o Partido dos Trabalhadores (PT) terá grande influência na corrida eleitoral de 2024, haja vista que a sigla ocupa não só o Governo do Estado, mas também a Presidência da República.

“Acredito que o PT deverá lançar, sim, algum nome que naturalmente terá muita força, pois hoje o partido conta com o Governo do Estado e o Governo Federal, mas penso que eles realmente ainda não possuem esse nome. Devem estudar bastante ainda, sentir as pesquisas antes de tomarem essa decisão”, relata.

Caso não seja candidato à prefeitura, Studart afirma que ainda não pensou na possibilidade de concorrer a vice-prefeito. Ele esclarece que, até o momento, não discutiu com nenhum membro da oposição e que isso não está nos planos atuais.

“Se você admite a possibilidade de ser vice, seria vice de qual chapa? Então isso não está no meu horizonte no momento, não há nenhuma conversa com nenhum partido, nem com o atual prefeito, nem com oposição nesse sentido. O que temos em mente é lançar candidatura própria, nós que teríamos que ver quem poderíamos convidar para ser vice”, explica.