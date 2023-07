Elmano anuncia criação de Secretaria da Proteção Animal, 33ª pasta da gestão

No início do ano, Elmano já tinha realizado reforma administrativa e instituído dez novas secretarias

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), encaminhou, nesta terça-feira, 11, à Assembleia Legislativa do Estado (Alece), projeto que cria a 33ª secretaria do primeiro escalão do governo. No projeto, o governador pede autorização para criar a Secretaria da Proteção Animal.

"Atendendo a uma antiga reivindicação das entidades que atuam em defesa dos animais, que inclusive estiveram conosco recentemente reforçando o apelo, estou enviando à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que cria a Secretaria da Proteção Animal", disse o petista em publicação.



Elmano afirma que a criação da pasta foi feita com "muita sensibilidade, critério e responsabilidade"."A causa animal é um tema de grande importância e que tem toda a nossa atenção!", reforçou.



No início do ano, Elmano já tinha realização reforma administrativa e instituído dez novas secretarias, a partir de uma mudança tanto na estrutura, quanto nas competências de pastas da gestão estadual. Além da criação de novas pastas, a reforma mudou a competência de órgãos e entidades estaduais e fez alterações no quantitativo de cargos e outros rearranjos institucionais.



Na época, o petista conseguiu um placar confortável de 34 votos a 9 pela mudança. Mesmo assim, a oposição questionou o aumento e argumentou que levaria a mais despesas e gastos com a máquina pública. Segundo o governo, as mudanças visavam "aprimorar o funcionamento da máquina administrativa pensando no melhor para o atendimento das demandas dos cidadão".

Os nomes dos secretários foram anunciados antes do envio do projeto à Alece. A equipe cumpriu a promessa de campanha de Elmano de paridade entre homens e mulheres: são 16 secretários de cada gênero no primeiro escalão.

Colaborou a repórter Gabriela Almeida