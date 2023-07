Contarato acionará Justiça contra André Valadão após pastor defender morte de LGBTs

A declaração faz referência a uma fala preconceituosa proferida por André Valadão durante um culto, na qual o irmão de Ana Paula Valadão se revoltou contra a comunidade e categorizou o comportamento do público LGBTQIA+ durante as paradas como algo "horrorizante".

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) utilizou sua conta oficial no Twitter para repudiar o posicionamento do pastor e líder da Igreja Batista da Lagoinha, André Valadão, sobre o casamento homoafetivo no Brasil. O religioso chegou a defender que evangélicos matem pessoas LGBTs. Por conta disso, o petista anunciou que irá acionar a Justiça contra Valadão.

“Por tudo que sou, pelo que acredito, pela minha família e por tudo que espero para a sociedade, não posso me calar diante do crime praticado por André Valadão. Vamos representar criminalmente para que ele responda por manipular a fé e incitar a violência”, escreveu o senador.

Em um país onde tanto se mata LGBTQIA+, André Valadão não pode falar em nome de Deus. Deus é união, amor, respeito e tantos sentimentos bons, jamais um incentivador de discurso de ódio e de assassinatos em massa.

A declaração faz referência a uma fala preconceituosa proferida por André Valadão durante um culto, na qual o irmão de Ana Paula Valadão se revoltou contra a comunidade e categorizou o comportamento do público LGBTQIA+ durante as paradas como algo “horrorizante”.

"A porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. 'Mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Therezinha com Therezinha [...] ai, não, o que vale é toda forma de amor. Deixa casar, deixa viver'. Hoje você nas Paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza", disse.

Em seguida, o pastor choca não só os fiéis, mas também os internautas que descobriram o comentário de André. Na ocasião, o líder religioso convoca os evangélicos a matarem as pessoas LGBT.

"Essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer: 'não, pode parar, reseta'. Aí Deus fala, 'não posso mais, já meti esse arco-íris, se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso, então, agora está com vocês'. Você não pegou o que eu disse: agora está com você. Eu vou falar de novo: está com você", disparou.

“Aín, mas se prender ele vão falar que a culpa é do governo Lula que está prendendo pastores”



FODA-SE meu amigo. Depois de uma semana ninguém lembra desse lixo do André Valadão preso. pic.twitter.com/oYcpSzMCXf — Daniel Maia de Mello (@DanielMaiaMello) July 3, 2023

Além do senador, outros parlamentares condenaram a conduta do líder religioso. A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol) também utilizou a rede social em apoio à comunidade LGBTQIA+, e chamou André de “covarde” por proferir falas e incitar a violência estando em outro país.

“Novamente o pastor bolsonarista André Valadão usou discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIA+. Covarde que é, se aproveitou do fato de estar em outro país e utilizou uma transmissão ao vivo para incitar fiéis a matarem LGBTs! Esse criminoso vai ter que responder por seus atos!”, escreveu.

Novamente o pastor bolsonarista André Valadão usou discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIA+. Covarde que é, se aproveitou do fato de estar em outro país e utilizou uma transmissão ao vivo para incitar fiéis a matarem LGBTs! Esse criminoso vai ter que responder por seus atos! — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) July 3, 2023