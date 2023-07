Elmano quer que cada secretário apresente 3 metas a cumprir até o fim do ano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), vai propor que cada um dos secretários de governo apresente três metas para serem cumpridas até o fim deste ano, o primeiro do mandato do petista à frente do Executivo cearense.

Na última sexta-feira, 30, Elmano reuniu o secretariado para apresentar um balanço dos primeiros seis meses de gestão. Durante coletiva, o governador disse ser normal que um secretário não tenha plena noção do que os demais estão realizando, salvo em ações conjuntas. Ele prometeu reunir a equipe novamente para definir metas.

“Devemos ter uma reunião mais longa, de dois dias, de planejamento para os próximos seis meses. Vamos definir pelo menos três metas para cada secretário concluir até o final do ano”, disse. Atualmente, o primeiro escalão do governo é composto por 32 secretarias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Elmano diz que não foi procurado por Lupi sobre crise no PDT: "Ele não me ligou"

Em reunião no Planalto, Lupi defende "colocar o PDT na base do governo" Elmano, diz jornal

O governador reforçou que a missão é “entregar aquilo que eu disse que faria se eleito fosse”. Elmano comentou ainda o andamento do projeto do passe-livre metropolitano, o chamado Vai e Vem, promessa de campanha que segue em fase de estudos e ainda não tem data para implementação definida.

“Devo realizar uma reunião com os prefeitos da Região Metropolitana (de Fortaleza), para discutir a forma de implementação. Precisamos da ajuda das prefeituras, porque uma das coisas do Vai e Vem é que queremos utilizar o cadastramento que tivemos anteriormente do Bilhete Único e isso implica numa parceria com as prefeituras. Queremos, daqui há algumas semanas, ter uma reunião, apresentar a ideia e decidir por onde começar”, projetou o petista.

Elmano reforçou que o projeto do Vai e Vem só deve começar a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) "no segundo semestre". Na campanha, o petista prometeu implementar a ação ao longo do primeiro ano de gestão.