Bolsonaro inelegível: comando do PL convoca reunião com bancadas e governadores

No evento, serão discutidos os "interesses do partido", o que, na prática, pode ser lido como o futuro da agremiação e do bolsonarismo com a decretação da inelegibilidade do ex-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O comandante nacional do PL, Valdemar Costa Neto, convocou reunião com as bancadas federal, estaduais e governadores do partido. O encontro será dia 6 de julho, às 9 horas, em Brasília, no hotel Complexo Brasil 21.

No Ceará, a legenda tem cinco deputados federais: André Fernandes, Yury do Paredão, Matheus Noronha, Dr Jaziel e Jr Mano. E cinco estaduais: Dra. Silvana, Marta Gonçalves, Carmelo Neto e Alcides Fernandes.

A alegação oficial é de que o encontro foi pensado para discutir os "interesses do partido" com os filiados que possuem mandato. Na prática, os "interesses do partido" podem ser lidos como o futuro da agremiação e do bolsonarismo com a decretação da inelegibilidade do ex-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no último dia 30.

Será um primeiro momento para reflexão sobre como manter Bolsonaro relevante, de modo a aproveitar seu capital político em 2024, nas eleições municipais, e 2026, nas eleições gerais. O POVO apurou que não serão autorizados acompanhantes, ainda que assessores dos políticos.

Alguns atores do campo conservador são tidos como possíveis herdeiros do capital eleitoral de Bolsonaro, como Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e Romeu Zema, governador de Minas Gerais.

Deputados federais do PL cogitam aprovar projetos de lei para anistiar Bolsonaro por ilícitos eleitorais cometidos por ele em 2022, como abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, pelos quais ele ficou inelegível. "Eu acredito que eles vão investir na Michele. Ela é muito querida por todos", disse membro da bancada cearense.