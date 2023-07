Centrão tem petistas ligados a Lira e cearense é um dos líderes, diz jornal

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), trava disputa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por cargos e emendas, dispondo de aliados dentro do próprio PT. Conforme o jornal O Estado de S. Paulo, é o caso do deputado federal José Guimarães (PT-CE), de Reginaldo Lopes (PT-MG), de Washington Quaquá (PT-RJ) e de Zeca Dirceu (PT-SP), filho do ex-ministro da Casa Civil de Lula, José Dirceu.

Sobre o assunto Reforma tributária: Lira e líderes avaliam discutir proposta no plenário da Câmara nesta 2ª f

Lira adianta reunião com líderes para tentar votar reforma tributária

Assim que assumiu a presidência da Câmara, Lira buscou aliados no PT para consolidar a liderança na Casa.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Petistas do Centrão votam em sintonia com o PP, com o Republicanos e com o União Brasil. Estes petistas defendem que o Congresso tenha mais possibilidades de manejar o Orçamento da União. Lira quer o Ministério da Saúde em troca de votos para o governo Lula na Câmara dos Deputados.

O O Estado de S. Paulo afirma que a meta de Lira, de emplacar Doutor Luizinho (PP-RJ) na pasta, é apoiada por Guimarães e Zeca Dirceu. O POVO contatou o parlamentar e atualizará a matéria assim que houver resposta.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é tido como principal defensor de Nisia. Parlamentares do Centrão tem tido problemas na relação com Padilha, considerado principal responsável pela demora no cumprimento de acordos referentes ao pagamento de emendas e liberação de cargos federais nos estados.