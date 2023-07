Taxa do Lixo: Capitão Wagner reafirma que revogará cobrança, se eleito prefeito

No último dia 29 de junho, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) derrubou a liminar que suspendia a cobrança da Taxa do Lixo na Capital

Dias após a Justiça derrubar a suspensão da cobrança da Taxa do Lixo em Fortaleza, o presidente estadual do União Brasil e atual secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), reafirmou o compromisso de extinguir a cobrança, caso seja eleito prefeito da Capital nas eleições municipais de 2024. Wagner promoveu um evento para dialogar com morados no bairro Papicu, neste sábado, 1° de julho.

“O fortalezense não precisa de mais impostos e taxas, o povo precisa de um gestor de verdade. Meu primeiro compromisso firmado foi revogar essa Taxa do Lixo, e agora, com a volta da cobrança, reafirmo esse comprometimento. O cidadão não precisa de mais essa conta pra pagar”, afirmou Wagner, já declarado pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza no ano que vem.

Wagner disputou as eleições para a Prefeitura da Capital em 2016 e 2020 e para o governo do Ceará em 2022. Em todas foi segundo colocado. No ano passado, embora tenha sido derrotado pelo governador Elmano de Freitas (PT), ainda no primeiro turno da eleição estadual, Fortaleza foi um dos cinco municípios onde Wagner obteve mais votos do que Elmano. Foram mais de 600 mil eleitores que escolheram o Capitão.

No Papicu, Wagner listou ainda os principais desafios da Cidade: “Falta de emprego, saúde e segurança são os maiores desafios. Mas a nossa saúde está muito colapsada (...) Por isso, precisamos de um prefeito que tenha a capacidade de ir lá na ponta, de ir ver aonde começa o problema da nossa saúde, que saia do seu gabinete e vá conhecer a dor real do povo, dos profissionais, e de lá mesmo tirar as soluções”.

No último dia 29 de junho, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) derrubou a liminar que paralisou a cobrança da Taxa do Lixo na Capital. Foram 14 votos pela derrubada e 3 pela manutenção da suspensão da cobrança.

A suspensão da Taxa do Lixo foi determinada em 22 de maio, após medida cautelar do desembargador Durval Aires Filho. O mérito da ação contra a Taxa do Lixo ainda será julgado.

O projeto que criou a Taxa foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) onde gerou diversos embates e divergências entre os vereadores e desgaste político para a Prefeitura.