Elmano diz que não foi procurado por Lupi sobre crise no PDT: "Ele não me ligou"

Governador negou que tenha sido procurado pelo dirigente pedetista acerca do racha interno que se instalou no PDT cearense e que envolve desejo de parte do partido de entrar na base do governo petista

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse não ter sido procurado pelo presidente licenciado do PDT, Carlos Lupi, acerca do racha interno que se instalou no diretório estadual do partido e que rachou a legenda em dois grupos que divergem sobre os rumos da legenda.

Uma das alas é ligada ao senador Cid Gomes e defende o partido na base de Elmano. O outro grupo é ligado ao ex-ministro Ciro Gomes e ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e quer ser oposição.

Questionado sobre se havia sido procurado pelo dirigente pedetista e sobre a possibilidade de uma reunião, Elmano foi sucinto. “Eu sou do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Acho que ele fez um contato, e pelo que sei, com integrantes do PDT. Não comigo”, pontuou em coletiva no Palácio da Abolição, nesta sexta-feira, 30, onde reuniu seu secretariado.

Após a coletiva, O POVO questionou novamente o governador sobre se teria ocorrido algum contato. “Ele não me ligou, não”, respondeu. Nesta semana, Lupi esteve em Fortaleza e apontou que buscaria o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e Elmano para dialogarem sobre uma possível conciliação.

Durante uma reunião no Palácio do Planalto, Carlos Lupi, que é ministro da Previdência, teria defendido “colocar o partido (PDT) na base do governo” Elmano. A direção do PDT Ceará é alvo de disputa entre Cid e o deputado federal André Figueiredo, atual presidente estadual e nacional da legenda e ligado ao grupo de Ciro Gomes.

Reportagem do jornal O Globo indicou que Lupi esteve em Brasília para se reunir com articuladores petistas e que teria assegurado que se reuniria com Cid, Elmano e Camilo nos próximos dias.

O deputado federal cearense Eduardo Bismarck (PDT), nome próximo a Cid, havia informado que na reunião em Fortaleza Lupi comprometeu-se a tratar do impasse local com Camilo e Elmano, em busca de uma saída negociada com os petistas.

Enquanto isso, o grupo liderado por Cid marcou uma reunião do diretório estadual do PDT para o próximo dia 7 de julho, onde aponta-se que os membros da instância partidária podem eleger uma nova configuração para a executiva estadual, destituindo André Figueiredo e empossando Cid em seu lugar.

Parte do partido projeta que a reunião do dia 7 pode nem acontecer, caso haja entendimento numa eventual reunião de Carlos Lupi com lideranças do PDT e do PT.