Vereadora Priscila Costa desafia ex-prefeito Roberto Cláudio para debate sobre passaporte vacinal

"Gostaria de discutir seus argumentos sobre o passaporte vacina", disse a vereadora em referência às declarações de Roberto Cláudio a favor da exigência do passaporte sanitário

A vereadora Priscila Costa (PSC), membro da bancada conservadora da Câmara Municipal de Fortaleza, criticou a declaração do médico e ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio (PDT), que defendeu a proposta do prefeito José Sarto (PDT) de adoção do passaporte vacinal em prédios públicos da cidade e desafiou RC para um debate sobre o tema.

Na segunda-feira, 13, Roberto Cláudio saiu em defesa da proposição feita por Sarto. “Eu sou completamente a favor, e acho que é inexplicável alguém defender o direito à liberdade se opondo ao direito à vida dos outros, não só à sua própria (vida). Isso é, infelizmente, mais um ato de distorção do verdadeiro debate da ciência, de falsa ideologização em torno dessa pandemia”, disse RC.

Além de questionar a fala do ex-gestor, a parlamentar chamou o médico para debater o assunto. "Me disponho a debater com o ex-prefeito pessoalmente. Se ele não puder, podemos realizá-lo por rádio, TV ou telefone. Gostaria de discutir seus argumentos sobre o passaporte vacinal", destacou a vereadora.

De acordo com comunicado da assessoria, a parlamentar ressalta que “a adoção do passaporte sanitário não tem a aprovação da OMS (Organização Mundial da Saúde), e a medida não oferece nenhum benefício médico, já que vacinados, assim como não-vacinados, também transmitem o vírus. Além disso, o passaporte sanitário fere diretamente a liberdade de ir e vir de cada cidadão”, disse.

Contudo, a OMS se posicionou contra apenas a imposição do passaporte da vacina para entrada e saída de pessoas em países, não como requisito para ingresso em locais públicos ou privados. Quanto à eficácia das vacinas contra a Covid-19, esta já foi cientificamente comprovada e, ainda que a vacinação não necessariamente impeça a infecção e a transmissão do Sars-CoV-2, estudos científicos comprovam que a transmissão do vírus por pessoas vacinadas é consideravelmente menor e mais curta em comparação às não imunizadas.

Priscila Costa também foi responsável pela proposição de uma audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza para tratar sobre o tema. A reunião, que deveria debater a adoção do passaporte de vacinação na Capital cearense, acabou por tornar-se um encontro entre parlamentares da bancada conservadora e religiosa do Ceará, contrários à exigência do passaporte e demais medidas sanitárias.

A votação da proposta está prevista para acontecer ainda esta semana. O passaporte da vacinação deverá exigir a apresentação de comprovante de vacinação completa para o acesso de prédios públicos de Fortaleza.

O POVO entrou em contato com a assessoria do ex-prefeito para comentar a fala da vereadora Priscila Costa e está aguardando retorno.



