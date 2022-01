Girão pede esclarecimentos após YouTube derrubar vídeo de audiência pública realizada pela vereadora Priscila Costa

O senador Eduardo Girão (Podemos) solicitou, nesta terça-feira, 4, esclarecimentos sobre a derrubada de um vídeo relativo à audiência pública promovida pela vereadora Priscila Costa (PSC) na Câmara Municipal de Fortaleza (PSC) para discutir o passaporte vacinal. A transmissão do evento se deu, via YouTube, no começo de dezembro de 2021, porém, logo depois foi retirada da plataforma.

"Muito estranha a audiência pública da CMFor, comandada pela vereadora Priscila Costa ter sido retirada do YouTube. Foram seis horas de interessantes discussões onde pude participar de Brasília. Por que tanto receio das estatísticas mundiais apresentadas?", disse Girão, presente no evento.

No dia 7 de dezembro, uma audiência pública para discutir a exigência do passaporte vacinal no âmbito da cidade de Fortaleza reuniu representantes do setor produtivo, médicos, especialistas e pessoas do movimento popular. Presidida por Priscila Costa, autora do requerimento que propôs o debate, o encontro reuniu parlamentares conservadores e de oposição ao grupo da base do prefeito José Sarto (PDT).

O evento iniciou com uma oração do pastor Teixeira, pai de Priscila. Participaram os vereadores Jorge Pinheiro (PSDB), Márcio Martins (Pros), Carmelo Neto (Republicanos), Ronaldo Martins (Republicanos), Sargento Reginauro (Pros), vereador Inspetor Alberto (Pros).

Na ocasião, vereador Inspetor Alberto manifestou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e defendeu o uso de medicamentos sem eficiência contra a Covid-19. "Em conversando com o presidente da República lá no gabinete dele, 250 pessoas tiveram Covid. Dessas 250, nenhuma foi internada. Elas foram tratados com cloroquina e azitromicina", disparou. Houve também manifestações contra o passaporte vacinal.

Eduardo Girão também esteve presente para pronunciamento. Ele dividiu a fala com o professor de Direto da Universidade Federal do Ceará (UFC) Glauco Barreira, o presidente da Fecomercio, Luiz Gastão, e o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto.

Priscila Costa também manifestou surpresa com a retirada da audiência. "Tivemos um debate muito amplo e com várias sugestões. Nossa ideia foi tratar da revogação ou flexibilização do passaporte vacinal. Na minha avaliação, o documento restringe a liberdade de ir e vir das pessoas", criticou.

"Definimos o encaminhamento ao Ministério Público, em forma de requerimento, dos depoimentos dos médicos da audiência solicitando a intervenção contra o passaporte vacinal até que se tenha uma solução que contemple a todos", defendeu a vereadora.