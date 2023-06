Cid evita falar de crise no PDT em audiência no Pecém: "Mais tarde a gente conversa"

Cid convocou os aliados para uma reunião nesta segunda-feira, 26. Ala mais próxima ao senador quer ser base do governo Elmano e defende Cid na presidência do PDT Ceará

Num dia que promete ser decisivo para o PDT, o senador Cid Gomes não quis comentar a crise que se instaurou no partido e rachou a legenda em dois grupos que agora disputam a liderança da sigla no Ceará. Reunião de Cid com aliados pedetistas está marcada para a tarde desta segunda-feira, 26, em Fortaleza. Pela manhã, em audiência no Porto do Pecém sobre hidrogênio verde, ao ser questionado sobre o encontro, Cid se esquivou: "Mais tarde a gente conversa".

“Tem hora e lugar para tudo. A hora e o lugar aqui é para a gente tratar de hidrogênio verde. Mais tarde a gente conversa, depois daqui, a gente conversa. Assunto partidário não é para ser tratado dentro de uma estrutura como essa (do Porto do Pecém)”, disse Cid na manhã desta segunda-feira.

O senador cumpre agenda em São Gonçalo do Amarante, onde participa de audiência pública sobre hidrogênio verde, no Porto do Pecém.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador Elmano de Freitas (PT) também participa.

A reunião de Cid e aliados está marcada para às 16h30min, no auditório do BS Design, na Capital.

Sobre o assunto André diz que PDT não vai "cair no colo" de governistas; RC fala em tentativa de golpe

RC defende Figueiredo à frente do PDT: "Qualquer movimento contrário é forçação de barra"

Élcio não crê em reconciliação de RC com Camilo e Elmano e critica Evandro por pré-candidatura

Cid convocou os aliados para a reunião após divergências internas no PDT. Ala mais próxima ao senador quer ser base do governo Elmano, enquanto outro setor, próximo ao seu irmão Ciro Gomes e ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, defende o PDT na oposição.

Uma das pautas da reunião desta segunda deve ser o fortalecimento da tese de que Cid assuma a presidência estadual do PDT, atualmente ocupada pelo deputado federal André Figueiredo (PDT).

O encontro tem como pano de fundo ainda as críticas do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) a ex-aliados, dentre eles Camilo Santana (PT) e o próprio Cid. Ciro declarou apoio público para que André siga na presidência.

O mandato de Figueiredo na presidência estadual do PDT tem vigência até dezembro, quando o partido deverá definir novamente quem comandará a sigla no Estado.



Com informações do repórter Carlos Mazza