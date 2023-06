Ciro Gomes diz que governos "no Ceará e no Brasil" não se adaptaram para enfrentar facções

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) fez palestra sobre segurança pública na noite desta quarta-feira, 21, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE). Ciro criticou a falta de ação do Governo Federal e dos governos estaduais, inclusive do Ceará, contra as fações criminosas.

Ciro diferenciou o temor da violência entre a classe média e as periferias. "A classe média tem muito medo do assalto, mas a periferia está aterrorizada pelo terrorismo das facções criminosas, que está dando cartas, definindo territórios, demarcando campo e é um clima de terror absolutamente grave".

Ele situa o avanço nas últimas duas décadas. "É um fenômeno que se sedimentou ao longo dos últimos 20 anos no Brasil e no Ceará, ante a absoluta omissão".

O ex-governador criticou a falta de mudança nas leis e nas estruturas governamentais em relação a esse cenário. "Sob o ponto de vista institucional, não há uma novidade sequer que tenha sido colocada no regramento, nas instituições para enfrentar esse problema".

E reforçou: "Os governos não alteraram seu olhar para isso, nem o nacional nem os estaduais no Ceará, nem no Brasil", disse em entrevista antes da palestra.



