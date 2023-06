Zanin, advogado de Lula, é aprovado no Senado e será ministro do STF

A indicação do presidente foi aprovada com 58 votos favoráveis e 18 contrários. Zanin precisava de 41 votos

O Senado aprovou, na noite desta quarta-feira, 21, a indicação do advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Os senadores o aprovaram com 58 votos favoráveis e 18 contrários.

A decisão será comunicada à Presidência da República.

Zanin precisava de 41 votos. Mais cedo, a indicação foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, por 21 votos a 5.

Advogado de Lula

Zanin ganhou notoriedade nacional por ter sido advogado do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos processos da Lava Jato, que levaram Lula à cadeia por 580 dias. O trabalho colocou o advogado contra o então juiz Sergio Moro, responsável pela operação. Hoje, Moro é senador pelo União Brasil do Paraná e participou da sabatina.

O advogado tornou-se pessoa de confiança do petista. Zanin não negou sua relação com Lula na sabatina, mas fez o possível para diminuir a importância da defesa do petista em sua carreira profissional - focou suas falas na sua trajetória no direito empresarial.

A relação de proximidade e confiança com o presidente é incômoda e foi explorada pela oposição.

Zanin disse que não será subordinado a ninguém, só à Constituição. Afirmou que a busca pela imparcialidade em julgamentos foi constante em sua carreira. Essa declaração está relacionada a Moro: Lula, sua defesa e seu grupo político diziam que ele não tinha isenção na Lava Jato. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal declarou Moro parcial nos processos contra o petista.

O advogado disse que Lula o indicou para a vaga no Supremo por causa de seu trabalho como advogado. Também afirmou que observará os procedimentos de impedimento em processos que não tenha condições de julgar no Tribunal, e mencionou causas em que trabalhou como advogado. Ele disse, porém, que possíveis motivações de impedimento em casos da Lava Jato precisam ser analisados caso a caso. Zanin afirmou que sabe a diferença entre o papel de advogado e o de ministro do STF.

Com Agência Senado e Agência Estado