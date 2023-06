Julgamento de Bolsonaro no TSE: acusação e defesa falam agora, veja ao vivo

A acusação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manifesta-se na manhã desta quinta-feira, 22, no julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente. Após 15 minutos, é a vez de falar a defesa do ex-presidente. O julgamento começou com a leitura do relatório do corregedor-geral, Benedito Gonçalves. O ex-presidente é investigado por suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Assista ao vivo:

O que alega o PDT?

O PDT afirmou que, embora Bolsonaro não estivesse em campanha, seu discurso teve finalidade eleitoral. Aos mais de 70 diplomatas, o então presidente atacou a credibilidade do processo de votação e o TSE, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é "completamente vulnerável". O discurso foi publicado em canais oficiais de imprensa.

De acordo com a legenda, ao apresentar a AIJE, "o ataque à Justiça Eleitoral e ao sistema eletrônico de votação fazem parte da sua (de Bolsonaro) estratégia de campanha eleitoral". O PDT pede que o ex-presidente seja punido com a inelegibilidade pela "prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação".

O que Jair Bolsonaro alegou na defesa?

A principal linha de defesa de Bolsonaro é que a reunião com os embaixadores foi um ato de governo, não de campanha. "Não havia, dentre os presentes, qualquer ator ou player do processo eleitoral em curso! Perceba-se: o público-alvo da exposição nem sequer detinha cidadania e capacidade ativa de sufrágio", alega a contestação.

A partir desse argumento principal, a defesa puxa outras questões técnicas, como, por exemplo, a incompetência da Justiça Eleitoral para analisar o caso.