Bolsonaro no TSE: entenda próximos passos após julgamento ser suspenso

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu nesta quinta-feira, 22, o julgamento do processo que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A sessão começou pela manifestação do relator do processo, o corregedor-geral Benedito Gonçalves, que leu o relatório com o resumo todas as etapas percorridas pelo processo.

Em seguida, os advogados do PDT, autor da acusação, e de Bolsonaro se manifestaram.

A sessão desta quinta terminou com a manifestação do Ministério Público. O vice-procurador geral eleitoral, Paulo Gonet, leu parecer pela condenação de Bolsonaro. O julgamento foi então interrompido e será retomado terça-feira, 27, às 19 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Próximos passos

Na retomada do julgamento, na terça, 27, a palavra voltará para Benedito Gonçalves, que iniciará a leitura do voto.

Após o posicionamento do relator, os demais ministros passam a votar na seguinte sequência: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e o presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes.

O julgamento também não deve terminar na terça e há outra sessão pré-marcada para quinta-feira, 29. Pode ainda ser marcada outra sessão, dia 30, caso necessário.

Caso algum ministro faça um pedido de vista para suspender o julgamento, o prazo para devolução do processo é de 30 dias, renovável por mais 30. Com o recesso de julho nos tribunais superiores, o prazo sobe para 90 dias.