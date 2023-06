Pastor pede oração para Deus "arrebentar mandíbula de Lula" e adoecer ministros do STF

O pastor Anderson Silva, líder religioso da Igreja Vivo Por Ti e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse em entrevista a um podcast que os evangélicos têm que pedir a Deus para matar os inimigos, e inseriu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta categoria. “Falta a gente orar assim: Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula, prostra enfermos os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade", afirmou na companhia do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que também participava da conversa.

Além disso, o pastor proferiu frases homofóbicas, criticando a população LGBTQIAPN+ e explicando que gosta de “discipular homossexuais”.

“O cara tá fugindo do pai que teve ou do pai que não teve, ele quer compensar isso no colo de outro homem”, disse. “Pastores desviaram a sã doutrina, você vai encontrar a igreja gay e, se não encontrar a igreja gay, tem os pastores liberais teologicamente”.

No mesmo diálogo, o deputado Nikolas Ferreira misturou religião e violência, declarando que não vai “pegar leve com Golias”, associando o personagem bíblico a Lula. “Como que eu pego leve com Golias, cara? Eu não vou tomar café com ele não, eu vou pegar tudo o que eu tenho aqui e vou dar na cabeça dele, vou falar: irmão, vou arrancar sua cabeça e mostrar pra todo mundo que você é meu inimigo”, proferiu.

A deputada Duda Salabert (PDT) se pronunciou em suas redes sociais criticando o posicionamento do pastor e de Nikolas. “Não foi esse o cristianismo que aprendi e que vivo”, escreveu em sua conta oficial do Twitter.

Em 2020, durante disputa eleitoral para à Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nikolas se negou a usar o pronome feminino para mencionar Duda em entrevista ao jornal Estado de Minas. O deputado foi condenado a pagar R$ 80 mil à parlamentar por danos morais.

Além de Duda, o deputado federal Nilto Tatto (PT-SP) afirmou que há grande probabilidade de que os cristãos que seguem os conselhos de Anderson estejam a serviço do diabo, não de Deus.

“Se um suposto pastor, como o Anderson Silva, pede que Deus quebre a mandíbula de alguém, ou dissemine enfermidades na terra, há uma grande chance, de mais de 99%, dele não estar a serviço de Deus, mas do diabo. Só dizendo”, escreveu em sua conta oficial do Twitter.

