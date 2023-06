Pesquisa Ipec: governo Lula tem 37% de ótimo/bom e 28% de ruim/péssimo

Pesquisa Ipec divulgada nesta sexta-feira, 9, mostra oscilação para baixo na aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em comparação com levantamento feito em abril. Os que avaliam a gestão como “boa/ótima” são 37%, os que julgam como “ruim/péssima” são 28% e os que consideram regular 32%. Os que não sabem ou não responderam somam 3%. Os números foram divulgados pelo jornal O Globo.

Avaliação do governo / Ipec - Junho:

Bom ou ótimo: 37%

Regular: 32%

Ruim ou péssimo: 28%

Não sabe ou não respondeu: 3%

Sobre o assunto Público na Marcha para Jesus vaia ministro ao citar Lula

Futuro reitor Custódio anuncia pró-reitores da UFC, com paridade entre homens e mulheres

Todos os grupos tiveram variação de dois pontos percentuais nesta pesquisa, portanto, dentro da margem de erro. Na pesquisa anterior, divulgada na primeira quinzena de abril, a avaliação positiva de Lula era de 39%, o que significa que oscilou dois pontos para baixo. Já a reprovação oscilou dois pontos para cima, passando de 26% para os atuais 28%. Entre os que julgam regular, passou de 30% para 32%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no primeiro levantamento, divulgado em março, a avaliação positiva de Lula era de 41% e a reprovação de 24%. À época, 30% avaliaram o governo como “regular”.



O levantamento divulgado em junho, o terceiro desde o início do mandato do petista em janeiro, tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. Foram entrevistadas duas mil pessoas, de forma presencial, entre os dias 1º e 5 de junho.