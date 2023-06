Público na Marcha para Jesus vaia ministro ao citar Lula

Além do titular da AGU, o presidente enviou à marcha a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeir

Advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias foi vaiado nesta quinta-feira, 8, ao citar o nome do presidente Lula (PT) durante a Marcha para Jesus, evento evangélico realizado em São Paulo.



Representando o chefe do Executivo, Messias leu um trecho da Bíblia. Em seguida, discursou: “Meus irmãos, nós não vivemos para esse mundo, vivemos para o reino. E é isso que nos diferencia e por isso estamos aqui hoje. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que no Brasil há homens e mulheres que vivem para o reino e nós entendemos que nós estamos lá não por nossas próprias pernas, mas fomos escolhidos por Deus”.



Os presentes então vaiaram a menção a Lula. Messias concluiu a mensagem dizendo que “nosso povo quer paz e nós vamos trabalhar pela paz, foi isso que o presidente pediu que eu falasse para vocês hoje”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do titular da AGU, o presidente enviou à marcha a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.

Lula havia sido convidado a participar do encontro, que teve início logo pela manhã, mas declinou com a justificativa de que já havia definido uma agenda no mesmo dia. O presidente passou o feriado de Corpus Christi na Base Naval de Aratu, na Bahia, ao lado da esposa, Rosângela Lula da Silva, a Janja.

O petista encaminhou uma carta ao apóstolo Estevam Hernandes, responsável pelo evento. Nela, Lula agradece o convite. “Sempre admirei e respeitei a Marcha para Jesus, que considero uma das mais extraordinárias expressões da fé de nosso povo”, ressaltou.



“Quero reafirmar minha admiração à marcha”, continuou, “e meu compromisso de garantir, para sempre, o pleno direito de cada pessoa desse país seguir professando sua fé. E desejar, do fundo do meu coração, que esse seja um momento abençoado para todos os brasileiros”.



Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) também evitou tomar parte na Marcha para Jesus, evento do qual participou durante os anos de mandato à frente do Planalto.



Em meio investigações que tramitam na Justiça Eleitoral por ataques às urnas eletrônicas e a ministros do Judiciário, o ex-mandatário preferiu passar o feriado em Maresias, no litoral norte de São Paulo, acompanhado do assessor e ex-secretário de Comunicação (Secom) da Presidência da República Fábio Wajngarten.