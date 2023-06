Futuro reitor Custódio anuncia pró-reitores da UFC, com paridade entre homens e mulheres

O professor Custódio Almeida, futuro reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), revelou, nesta quinta-feira, 8, os nomes que deve indicar para compor as Pró-reitorias da UFC pelos próximos anos. Ele também manifestou a intenção de propor a criação da Pró-reitoria de Cultura. As declarações ocorreram em entrevista ao programa O POVO no Rádio, na Rádio O POVO CBN.

“Temos quatro mulheres e quatro homens pró-reitores. Paridade de gênero, o reitor é homem, a vice-reitora é mulher. Quatro homens e quatro mulheres pró-reitores e isso também vai se dar dentro das equipes internas, do segundo escalão”, declarou em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Juliana Matos Brito. Almeida deve assumir o comando da UFC em agosto.

Lista dos futuros pró-reitores da UFC



Pró-reitoria de Graduação: Davi Romero (foi diretor do Campus da UFC em Quixadá) Pró-reitoria de Pesquisa e pós-Graduação: Regina Célia Monteiro de Paula (Atual diretora do Centro de Ciências da UFC) Pró-reitoria de Extensão: Bernadete de Souza Porto (professora da Faced) Pró-reitoria de Relações Internacionais: Diana Azevedo (vice-reitora eleita da UFC) Pró-reitoria de Assuntos Estudantis: Bruno Rocha (ex-presidente da Adufc) Pró-reitoria de Gestão de Pessoas: Marilene Feitosa Soares (professora da Feaac) Pró-reitoria de Planejamento e Administração: João Guilherme Nogueira Matias (Atual diretor do Campus da UFC em Sobral) Pró-reitoria de Cultura (a ser criada): Sandro Gouvea (professor do ICA)



Sobre a criação da pró-reitoria de Cultura, Custódio reforçou que essa é uma área que deve contar com esforços da sua gestão à frente da universidade.

"Nessa área de cultura a movimentação vai ser grande. Vou levar ao Conselho Universitário (Consuni) a proposta de criação da Pró-reitoria de Cultura", comentou, acrescentando que a área da reitoria, no bairro Benfica, em Fortaleza, pode ser um "coração cultural" da cidade. "Vamos tornar aquele espaço um espaço da Cidade, do Estado, da universidade", projetou.



Durante a entrevista à Rádio O POVO CBN, Custódio frisou ainda os desafios em gerir a instituição e destacou que a recomposição orçamentária será um ponto crucial. O futuro gestor reforçou a intenção de explorar todo o leque disponível para atrair recursos, desde emendas parlamentares ao fortalecimento de parcerias com o setor privado.

Na última terça-feira, 6, Custódio esteve com o atual ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), para debater projetos. Segundo o MEC, a expectativa é que Custódio tome posse como reitor da UFC no dia 19 de agosto.