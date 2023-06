Futuro reitor da UFC, Custódio Almeida, promete ser "pidão" para atrair recursos

Na última terça-feira, 6, Custódio esteve com o atual ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT). Expectativa é que ele tome posse como reitor em 19 de agosto

O professor Custódio Almeida, futuro reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), comentou, nesta quinta-feira, 8, os desafios em gerir a instituição e destacou que a recomposição orçamentária será um ponto crucial. Almeida reforçou a intenção de explorar todo o leque disponível para atrair recursos, desde emendas parlamentares ao fortalecimento de parcerias com o setor privado.

Em tom de brincadeira, ele pontuou que será um “reitor pidão”. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio O POVO CBN.



Questionado sobre como pretende caminhar, da intenção à prática, com a realidade orçamentária, Custódio disse que a base será “a recomposição orçamentária pública”, a qual espera ocorrer progressivamente.

“Isso é o alfa. Quero passar por todas as instâncias possíveis para trazer recursos. Falo de emendas individuais e de bancada de parlamentares. Nossos parlamentares federais são muito amigos da universidade", diz. "Vou ser um reitor pidão. Não sei pedir para mim, mas sei, muito bem, pedir para a universidade”.

O próximo reitor da UFC afirmou ainda que a iniciativa privada também “tem muitos interesses que a universidade desenvolva pesquisas” e que isso é uma ponte para “estruturar laboratórios e criar espaços permanentes” na instituição.

“Vai ser muito trabalhoso, mas temos esse leque de oportunidades para mobilizar recursos. O grande desafio hoje é a falta de recursos. Projetos nós temos, sabemos o que está quebrado, desestruturado e sucateado e, sabendo disso, precisamos de recursos para recuperar”, analisa.

Custódio foi escolhido pela comunidade acadêmica, composta de estudantes, professores e servidores, ainda em abril e teve o nome homologado pelo conselho universitário que formulou lista tríplice para ser enviada a Brasília para chancela do Ministério da Educação (MEC) e da Presidência da República.

Ele deve tomar posse como reitor na segunda quinzena de agosto, quando o atual reitor, Cândido Albuquerque, deixará o cargo.

Embora o processo de escolha tenha sido encerrado no fim de abril, a lista tríplice ainda não teria sido enviada à capital federal. “Considerando que estamos dentro dos prazos legais, eu considero natural (a demora). Esse prazo vence no dia 18 de junho (60 dias antes da data esperada para a troca no cargo). É claro que estranha-se o fato de tudo ter acontecido há bastante tempo, no fim de abril, e a documentação não ter sido enviada. Basta um clique para se mandar para Brasília. Eu estive com Cândido e ele me informou que enviaria em junho”, pontua Custódio.

O atual reitor diz ainda que o time que estará à frente das pró-reitorias da universidade já está formado e que contará com paridade de gênero. “Serão quatro mulheres e quatro homens nas pró-reitorias. Isso vai se dar também dentro do segundo escalão”, promete.

Na última terça-feira, 6, Custódio esteve com o atual ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), para debater projetos. Segundo o MEC, a expectativa é que Custódio tome posse como reitor da UFC no dia 19 de agosto.