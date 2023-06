Prefeito de Milagres deixa o PDT e se filia ao PT

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) perdeu mais um prefeito para o Partido dos Trabalhadores (PT). Dessa vez, o prefeito de Milagres, no Cariri, Cícero Figueiredo filiou-se à sigla. O anúncio foi feito na última sexta-feira, 2, após o líder do Governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT), abonar sua ficha de filiação.

Na corrida eleitoral de 2020, Figueiredo foi eleito prefeito de Milagres pelo PDT, com 53,74% dos votos. No entanto, o chefe do executivo municipal seguiu o mesmo caminho que outros prefeitos do Cariri, como Aniziário Costa (Jardim) e Edson Veriato (Potengi), que abandonaram o partido e ingressaram no PT.

“Estou muito feliz em dar boas-vindas ao companheiro Dr. Figueiredo ao PT. Figueiredo tem serviço prestado e vem fazendo uma extraordinária administração”, declarou Guimarães.

Quando o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), lançou candidatura, Cícero anunciou que apoiaria o petista, juntamente com então governador Camilo Santana (PT), para o Senado, e Lula para o Palácio do Planalto.



Em maio deste ano, o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, deixou o PDT e filiou-se ao Podemos. A migração decorre da tensão política dentro da sigla, uma vez que o próprio presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PDT), cogita lançar candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo PT ou por outro partido.

Outros políticos do PDT migraram para o Partido dos Trabalhadores (PT), como Marcondes Ferraz (Saboeiro), Franzé Carneiro (Ibicuitinga), João Luiz (Campos Sales) e Chico Cordeiro (General Sampaio).

Ainda em janeiro de 2022, a sigla anunciou que 12 gestores municipais do Ceará estariam ingressando no partido, foram eles:

Joerly Vitor (Aratuba), João Luiz (Campos Sales), Wilamar Palácio (Cariús), Marcondes Jucá (Choró), Chico Cordeiro (General Sampaio), Franzé Carneiro (Ibicuitinga), Elias do Sargento (Jaguaruana), Aniziario Costa (Jardim), Dr. Rafael (Penaforte), Edson Veriato (Potengi), Marcondes Ferraz (Saboeiro) e “Meu Deus” (Santana do Acaraú).