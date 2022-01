Conheça os perfis dos 12 novos prefeitos do PT no Ceará

O Partido dos Trabalhadores do Ceará realizou nesta quinta-feira, 13, um evento para anunciar a entrada de 12 novos prefeitos de municípios cearenses na sigla. Agora, a sigla se torna a segunda maior força política do Estado, passando de 17 para 29 prefeitos. O POVO listou o perfil de cada um dos novos prefeitos agora integrantes do partido.

Aratuba: Joerly Vitor (Republicanos)

Joerly Vitor foi eleito nas eleições de 2020 pelo Republicanos, na coligação Verdadeira Mudança, formada pelos partidos Republicanos, PL, MDB e PSB. Ao fim da apuração, ele teve 35,76% dos votos, derrotando o candidato derrotou Furinga, que ficou em segundo lugar com 35,29% (3.323 votos). A eleição em Aratuba teve 10,87% de abstenção, 1,22% votos brancos e 2,67% votos nulos.

Natural de Aratuba, o prefeito tem 34 anos, é solteiro, tem ensino médio completo e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral a ocupação de servidor público municipal. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 345,72.

Em 24 de abril de 2014, Vitor foi presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aratuba (Sindiara), após ser eleito com 97,1% dos votos válidos. O jovem sindicalista ficou conhecido por mobilizar o primeiro ato de greve da história de Aratuba.

Joerly conseguiu agregar várias lideranças comunitárias e jovens que defenderam a bandeira do deputado estadual eleito, Evandro Leitão (PDT). Ele fez parte do grupo político que militou a favor de Evandro, atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.



Campos Sales: João Luiz

João Luiz, 40 anos, foi candidato ao cargo de prefeito em Campos Sales pelo PDT na coligação Para o Progresso Continuar, formada pelos partidos MDB, PDT e PC do B. O então candidato derrotou Solano Feitosa, que ficou em segundo lugar com 40,96% (6.212 votos). A eleição em Campos Sales teve 24,31% de abstenção, 1,46% votos brancos e 3,75% votos nulos.

João Luiz é casado, tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de enfermeiro. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 9.000,00.

Cariús: Wilamar Palacio

O empresário Wilamar Palacio, 56 anos, foi eleito pelo PL para prefeito de Cariús. Ao fim da apuração, ele teve 51,79% dos votos. O candidato derrotou Natalia Ferreira, que ficou em segundo lugar com 45,40% (5.479 votos). A eleição em Cariús teve 13,26% de abstenção, 1,52% votos brancos e 3,25% votos nulos.

Natural de Jucás, no Ceará, sua vice é Mara, do PSB, de 45 anos. Os dois iazeram parte da coligação Pra Seguir Avançando!, formada pelos partidos PSD, PL, PSB, Republicanos, PDT e PT. Em sua campanha, ele usou o nome do governador Camilo Santana (PT), onde o PL ainda permanece como base aliada.



Choró: Marcondes Jucá

Em 2020, o atual prefeito de Choró, Marcondes Jucá, 59 anos, também se elegeu pelo PL. Ele teve 50,49% dos votos dados a todos os candidatos e derrotou Cabeça de Choró, que ficou em segundo lugar com 43,35%. Casado, ele tem ensino médio completo e declarou ao TSE a ocupação de prefeito e um patrimônio de R$ 50.000,00.



O atual gestor já foi porteiro de escola e trabalhou como funcionário público. Nos bastidores, ele mantém diálogos com o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e prefeito de Chorozinho Júnior Castro e faz parte do grupo político do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT), também seu amigo pessoal.





General Sampaio: Francisco Cordeiro

Chico Cordeiro, de 56 anos, foi eleito prefeito de General Sampaio (CE) com 45,84% dos votos quando ainda era do PDT. Foram 2.987 votos no total. Ele derrotou Eliene Brasileiro, que ficou em segundo lugar com 41,79% (2.723 votos). Junto com vice é Rubinho, do PDT, os dois fizeram parte da coligação Juntos Somos Mais Fortes, formada pelos partidos MDB e PDT. Ao TSE, o prefeito declarou bens de R$ 75.000.

Na política, ele mantém proximidade com o grupo político do MDB, onde possui relações com o deputado estadual Leonardo Araújo. No Ceará, o MDB, liderado por Eunício Oliveira, pode compor palanque para ajudar na campanha do ex-presidente Lula, do PT, partido atual de Chico Cordeiro.



Ibicuitinga: Franzé Carneiro

Com 55,10% dos votos, nas eleições de 2020, Franzé Carneiro derrotou Júnior Girão, que ficou em segundo lugar com 44,90%. Aos 50 anos, ele tem superior completo e declara ao TSE um patrimônio declarado de R$ 847.579,11. Ela saiu do PDT para o PT.

Ele e seu vice, Chico do Sinval, do PDT, fizeram fazem parte da coligação Para Ibicuitinga Avançar Mais , formada pelos partidos PDT, PSDB, PSD e PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Curiosamente, ele integra agora o PT, um dos partidos de maior oposição ao presidente da República.

Ele possui amizade com o deputado estadual Fernando Santana, atual integrante da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará.



Jaguaruana: Elias Oliveira

José Elias de Oliveira é o 32º prefeito de Jaguaruana e responsável pela 41ª gestão do executivo municipal. Produtor de rede e carcinicultor, ele é casado, pai de duas filhas e foi eleito duas vezes vereador. Ele assumiu em 1° de janeiro de 2021 por ordem da justiça após ser eleito presidente da Câmara Municipal com a missão de comandar a Prefeitura por tempo indeterminado.

Natural do distrito do Sargento, nas eleições suplementares, realizadas no início de novembro de 2021, Elias recebeu 11.603 votos válidos. O pleito aconteceu após o prefeito Roberto Barbosa Moreira (PDT), conhecido como Roberto da Viúva, e a vice-prefeita Flávia Façanha (PSB) terem os mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Jardim: Dr. Aniziario Costa (PSB)

O médico Dr. Aniziario Costa, ex-filiado do PSB, foi eleito prefeito de Jardim com 49,76% dos votos. Foram 8.144 votos no total. Ele derrotou Clea Luz, que ficou em segundo lugar com 44,29% (7.248 votos). Aos 52 anos, ele é casado, tem superior completo e declara ao TSE um patrimônio de R$ 572.894,61.

Tendo vice Dr Antonio Neto, do PSB, ambos fez parte da coligação Juntos Por um Jardim Cada Vez Melhor, formada pelos partidos MDB, Cidadania, PSB, PV, PC do B e PSD. Em setembro do ano passado, uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) foi deflagrada para investigar fraude na contratação de uma empresa de coleta de lixo na prefeitura. Foram cumpridos cearense 11 mandados de busca e apreensão.

Os alvos foram o gestor, secretários e ex-secretários suspeitos de envolvimento em um esquema que causou um prejuízo de cerca R$ 8 milhões aos cofres públicos.



Penaforte: Dr. Rafael Ferreira

Candidato do MDB para Prefeito, Dr. Rafael obteve 3.360 votos e foi eleito em Penaforte nas eleições 2020. As 38 anos, ele é casado, declara ao TSE ter cursado superior completo e patrimônio declarado de R$ 565.000,00. Ele é médico pneumologista e pai de duas filhas. Na política, ele mantém diálogo com o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) e conta com a articulação do parlamentar para liberação de verbas para Penaforte.



Potengi: Edson Veriato

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) elegeu, em 2020, Edson Veriato como prefeito em Potengi, sendo essa sua primeira experiência no executivo municipal de uma das 184 cidades cearenses. A cidade caririense na Chapada do Araripe escolheu o agricultor de 35 anos e oriundo do movimento popular, para gerir o municípios nos próximos anos.



Edson vem do movimento estudantil. O primeiro movimento que fez parte foi a União da Juventude Socialista (UJS), depois disso se filiou ao PCdoB. No mesmo período também fez parte do movimento cultural hip hop, já tendo atuado na Nação Hip Hop Brasil.

Apesar de ter saído do Psol, a Câmara Municipal de Potengi ainda possui três psolistas: Ailton Leite, que é o presidente da Câmara, ferreiro e agricultor, Zé de Julio, agricultor, e Aline Sergio, psicóloga e líder do Partido na Câmara.

Saboeiro: Marcondes Ferraz



O engenheiro e prefeito de Saboeiro, Marcondes Ferraz, foi eleito pelo PDT para a legislatura 2021-2024. Ao fim da apuração, ele teve 36,21% dos votos. Foram 3.461 votos no total. Ele derrotou Tontonho do Zé de Lima, que ficou em segundo lugar com 33,85% (3.236 votos).

Aos 65 anos, ele é casado, declara ao TSE ter concluído o superior completo e um patrimônio de R$ 502.700. Na sua gestão, ele já esteve no gabinete do deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), em Brasília, onde tratou de verbas para o município.



Santana do Acaraú: Francisco das Chagas Mendes

Mais conhecido como Meu Deus, Francisco das Chagas Mendes foi candidato ao cargo de prefeito em Santana do Acaraú, pelo PL, na coligação "Todos Juntos com o Povo. Ele teve 50,19% dos votos dados a todos os candidatos e derrotou Edlucia, que ficou em segundo lugar com 45,22%. Natural da cidade, ele tem 61 anos de idade e já foi viúvo. Hoje casado, ele declara ao TSE ensino fundamental incompleto e patrimônio de R$ 480.000.