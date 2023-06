PT começa reuniões para discutir eleição de 2024 em Fortaleza, após PDT e União Brasil

A partir de junho, o diretório do PT de Fortaleza vai começar a fazer seminários em bairros da Capital. O primeiro encontro vai acontecer no dia 17 de junho, no Pirambu. O partido segue movimentos de outras legendas como PDT e União Brasil, que já começaram a realizar encontros com a população e tentam criar bases no bairros pensando na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024.

O presidente municipal da sigla, o deputado em exercício Guilherme Sampaio, ressalta que as informações colhidas darão um “diagnóstico participativo de Fortaleza" e devem ajudar na elaboração do programa petista em 2023.

“O objetivo dos seminários territoriais é criarmos espaços de escuta da população e de nossas bases sociais, com vistas a colhermos subsídios para um diagnóstico participativo de Fortaleza, que comporá uma base de dados para elaboração do nosso programa em 2023”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lideranças petistas já defenderam que a legenda terá candidatura própria, mas ressaltam que a escolha do nome será feita apenas em 2024. Os possíveis adversários a um candidato petista também já iniciaram o contato com a população.

Em abril, o ex-deputado federal e presidente do União Brasil, Capitão Wagner, organizou roda de conversa para “ouvir a população, trocar ideias e debater sobre as melhorias”. Quase um mês depois, ele participou de evento com possíveis postulantes ao cargo de vereador para “ensinar” técnicas de como ser candidato.

Na mesma esteira, no último sábado, 27 de abril, o ex-prefeito de Fortaleza e líder do PDT municipal, Roberto Cláudio, abriu a série de encontros municipais do PDT. O encontro teve um tom político e o pedetista fez duras críticas ao governo de Elmano de Freitas (PT), seu adversário na última eleição.

Ao citar problemas econômicos e taxas crescentes de desemprego no estado, RC subiu o tom e declarou: “Está na hora de o governador e a sua equipe começarem a trabalhar de verdade”. O partido deve realizar outras 12 reuniões em torno de diferentes tópicos, escolhidos para subsidiar a agremiação em 2024. A primeira delas debateu emprego e renda.



De forma isolada, a deputada federal Luizianne Lins (PT) também organizou o mesmo tipo de evento. Na ocasião, a petista direciomu criticas ao atual prefeito José Sarto (PDT) e mencionou o grupo político em que o gestor faz parte. "Mas vamos lutar para que as demandas que foram postas aqui sejam feitas pelo prefeito da cidade (Sarto), que é por isso que ele está lá (na cadeira de prefeito)". Ela é cotada para ser lançada pelo PT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.