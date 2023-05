De olho na capital e em grandes municípios, União Brasil capacita candidatos

O investimento da legenda deve ficar na Capital e nos municípios maiores como Maracanaú, Caucaia, Sobral e intermediações no municípios vizinhos a esses locais.

De olho nos cargos na Câmara de Vereadores em Fortaleza e nos grandes municípios cearenses, o União Brasil realizou, neste sábado, 20, evento para capacitar filiados que devem se lançar como candidatos nas próximas eleições. O presidente do partido no Ceará, Capitão Wagner, afirma que uma das discussões é sobre as responsabilidades dos futuros candidatos, como a inclusão de candidaturas laranjas.

O alerta teve como base o que aconteceu com a chapa do PL, que foi cassada pela maioria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob a suspeita de fraude na cota de gênero.

"Acho que é uma oportunidade da gente não só ter quantidade de filiados, mas ter qualidade dos candidatos. Definição de pautas, definição de modo de se apresentar pro eleitor, a gente se preocupa muito com isso e o partido está oferecendo essa condição", afirmou. A intenção é evitar "o que aconteceu agora com o PL com esse questionamento em relação à candidatura dessas duas mulheres".

O investimento da legenda deve ficar na Capital e nos municípios maiores como Maracanaú, Caucaia, Sobral e intermediações nos municípios vizinhos a esses locais. "Vamos procurar candidatos de oposição que tenham chances de vitória. Assim como a nacional vai priorizar as capitais aqui no Ceará, vamos priorizar também os municípios maiores", afirmou. Ele destaca a importância oposição e da relação entre a gestão atual e os recursos de políticas públicas.

O evento reforçou também a articulação de nomes ligados ao presidente da legenda: os deputados estaduais Felipe Mota e Sargento Reginauro, e da deputada Dayany Bittencourt, esposa da Wagner.