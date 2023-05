O POVO News: desdobramentos do caso de racismo contra Vini Jr. na Espanha

A edição aborda ainda o panorama da exploração da Foz do Rio Amazonas e discute a suspensão da Taxa do Lixo em Fortaleza

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 22. Com apresentação do jornalista Fernando Graziani, o programa traz as últimas informações sobre o ataque de racismo contra o jogador Vinicius Jr, do Real Madrid, ocorrido neste domingo, 21. O jogador foi alvo de falas preconceituosas durante a partida com o Valencia, no Mestalla, que acabou com a derrota da equipe de Madrid, por 1 a 0.



Para discutir sobre o episódio, a edição conversa com Marcus Gigio, professor, pesquisador, sociólogo e advogado com graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e Léo Nepumoceno, professor do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O programa explica ainda a suspensão da Taxa do Lixo em Fortaleza. A decisão se deu nesta segunda-feira, 22, por meio do desembargador Durval Aires Filho, atendendo o pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE). A decisão é ainda provisória, antes da decisão de mérito.



O programa recebe o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Flávio Rodrigues do Nascimento, para explicar o panorama da exploração da Foz do Rio Amazonas. Na última quinta-feira, 18, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou que os riscos da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas é mais alto que em outras regiões onde a Petrobras já extrai o produto.

O episódio contará com análises de jornalistas e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e os jornalistas de política do O POVO, Henrique Araújo e Filipe Pereira.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO