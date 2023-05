Coreia do Sul surpreende e derrota França no Mundial Sub-20

A Coreia do Sul surpreendeu ao derrotar a França por 2 a 1 nesta segunda-feira (22), no primeiro jogo do Grupo F do Mundial de futebol Sub-20, na Argentina.

Lee Seung-Won (22') abriu o placar para os sul-coreanos após um rápido contra-ataque e, no segundo tempo, Lee Young-Jun (64') ampliou de cabeça.

Seis minutos depois, os franceses descontaram com Alan Virginius em cobrança de pênalti.

Durante a partida, disputada no estádio Malvinas Argentinas (Mendoza), a França teve o controle da bola e buscou mais o ataque, mas a Coreia do Sul aguentou firme na defesa e foi mais eficiente nas oportunidades que construiu.

Os dois times voltam a campo pelo Mundial Sub-20 na próxima quinta-feira, com a França enfrentando a Gâmbia e a Coreia encarando Honduras.

Str/ol/cb