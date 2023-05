EUA critica restrições da China a chips Micron

Washington criticou, nesta segunda-feira (22), a China por restringir a aquisição de chips da gigante americana Micron por empresas chinesas em um novo episódio da disputa sobre semicondutores entre as duas potências.

"Temos preocupações muito sérias com os relatos de que a RPC [República Popular da China] restringiu a venda de chips Micron para certas indústrias domésticas", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Esta ação não parece consistente com as afirmações da RPC de que está aberta aos negócios e comprometida com um marco regulador transparente", declarou Miller aos jornalistas.

O órgão encarregado de cibersegurança na China anunciou, no domingo, que uma investigação mostrou falhas de segurança da fabricante de semicondutores americana Micron, e pediu aos "operadores de infraestruturas críticas de informação" que parem de comprar seus produtos.

A decisão chinesa acontece na véspera de uma visita a Washington do ministro de Comércio, Wang Wentao, uma viagem pouco habitual de um alto funcionário de Pequim.

No ano passado, os Estados Unidos invocaram razões de segurança nacional e restringiram o acesso da China a chips de alta gama. Washington expressou seu temor de que a China possa utilizar tecnologia americana para desenvolver equipamentos militares avançados.

Holanda e Japão, aliados dos Estados Unidos e grandes fabricantes de tecnologia em semicondutores, anunciaram suas próprias restrições às exportações, mas sem citar explicitamente a China.

