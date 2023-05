Vini Jr se pronuncia após mais um ataque racista na Espanha: "Vou até o fim. Mesmo que longe daqui"

Neste domingo, 21, o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, foi vítima de racismo, mais uma vez. O ocorrido se deu durante a partida com o Valencia, no Mestalla, que acabou com a derrota da equipe de Madrid, por 1 a 0. Em seu perfil no Twitter, Vini Jr. declarou que o Campeonato Espanhol "hoje é dos racistas" e disse continuar na luta contra eles até o fim.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", desabafou Vini Jr.

O jogo foi paralisado por volta dos 25 minutos e só foi retomado depois de sete minutos. Vinícius Júnior identificou um dos torcedores que estava proferindo os cânticos racistas e precisou ser segurado pelos companheiros. O locutor do estádio pediu para que os insultos parassem para que a partida fosse retomada.

Vinícius Júnior foi expulso nos acréscimos, aos 52 minutos do segundo tempo por envolvimento em uma confusão com jogadores do Valencia. O brasileiro recebeu o cartão vermelho por atingir Hugo Duro, do Valencia, com o braço. A reação de Vini Jr. se deu após o brasileiro ser segurado pelo pescoço pelo mesmo jogador durante a discussão.

Como lembrado na própria publicação de Vini Jr., essa não é a primeira vez que o brasileiro é alvo de ofensas racistas de torcedores adversários nesta temporada. O mesmo também aconteceu em jogos contra o Atlético de Madrid, Valladolid e Mallorca.

No Instagram, Vini Jr. também registou o ocorrido e declarou que os racistas foram premiados com sua expulsão de campo. "O prêmio que os racistas ganharam, foi minha expulsão. Não é futebol, é La Liga", escreveu no story.