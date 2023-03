Sem apoio do PT, Eduardo Bismarck é escolhido coordenador da bancada cearense no Congresso

Dos 25 parlamentares eleitos pelo Estado, o pedetista só não teve os votos do PT e da deputada Fernanda Pessoa (União Brasil)

O deputado federal Eduardo Bismarck (PT) foi escolhido novo coordenador da bancada cearense no Congresso na tarde desta terça-feira, 14.



Dos 25 parlamentares eleitos pelo Estado, o pedetista só não teve os votos do PT e da deputada Fernanda Pessoa (União Brasil).



Bismarck assume a função no lugar de Júnior Mano (PL), que estava no posto. Antes dele, a coordenação havia sido exercida pelo também deputado Domingos Neto (PSD).



Dos três deputados do PT, apenas Luizianne Lins não participou da agenda. José Guimarães e José Airton Cirilo estiveram no encontro. Ambos votaram contra a indicação do pedetista.



Ao O POVO, Cirilo já havia se queixado do que, segundo ele, teria sido uma manobra da oposição para isolar o PT no processo de definição do coordenador.



Até o fim de semana, Luizianne era cotada para a disputa pela coordenação, mas retirou sua candidatura às vésperas da reunião do colegiado.



A principal atividade do coordenador de bancada é o manejo de emendas obrigatórias, cujo valor pode chegar a R$ 300 milhões em 2023. Entre suas atribuições, está a de tentar arbitrar conflitos que possam surgir no rateio e destinação dos valores, como costuma ocorrer.



