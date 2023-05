Piso salarial da enfermagem chega nos próximos dias à Assembleia, diz Elmano

O projeto para pagamento do piso salarial nacional da enfermagem no Ceará será enviado nos próximos dias à Assembleia Legislativa, disse o governador Elmano de Freitas (PT). Ele participa nesta quinta-feira, 18, de evento em Fortaleza ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Os valores do piso salarial são:

Enfermeiro: R$ 4.750

Técnicos de enfermagem: R$ 3.325 (70% do piso de enfermeiros)

Auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375 (50% do piso de enfermeiros)

O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado.

Na última segunda-feira, 18, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou o pagamento do piso, que estava suspenso por decisão dele desde o ano passado. O ministro entendeu que estados e municípios devem pagar o piso nacional da enfermagem nos limites dos valores que receberem do governo federal.

A decisão do ministro foi proferida após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura de crédito especial de R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso. A medida foi publicada na sexta-feira, 12, Dia Internacional da Enfermagem.

Com informações do repórter Henrique Araújo