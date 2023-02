André Figueiredo assume comando nacional do PDT; Ciro participou de ato por videochamada

André Figueiredo assume posto de presidente nacional do PDT após Lupi ser convocado para ser ministro do governo Lula

O deputado federal André Figueiredo (PDT) foi empossado nesta quinta-feira, 2, como presidente nacional do partido, por meio de uma reunião da Executiva na sede nacional, em Brasília. A nomeação de Figueiredo para o cargo ocorreu devido à ida de Carlos Lupi para o Ministério da Previdência Social do governo Lula (PT).

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o vice-prefeito, Élcio Batista (PSB), o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, membros do PDT, integrantes da bancada federal, representantes estaduais e militância da agremiação. Ciro Gomes, ex-candidato à Presidência da República, também participou do ato por meio de videochamada.

A nomeação de André Fernandes para o cargo ocorreu devido ao deslocamento de Carlos Lupi para o Ministério da Previdência Social do governo Lula (PT). André Figueiredo afirmou que seu principal objetivo é estar preparado para as eleições municipais e mencionou Brizola no discurso.

“É muito simbólico assumir a presidência do partido que milito minha vida inteira. Passei por todas as estruturas, da Juventude à liderança da bancada. Nossa missão agora é olhar para 2024 e nos preparar para as eleições municipais. Eleger o maior número de prefeitos e vereadores e colocar o partido onde Brizola sempre sonhou, como uma verdadeira alternativa baseada na educação”, pontuou Figueiredo.

