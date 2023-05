Justiça aceita denúncia do MP-GO contra manipulação de jogos; veja réus e partidas investigadas

A Justiça aceitou nesta terça-feira, 9, a denúncia do Ministério Público de Goiás contra os envolvidos na Operação Penalidade Máxima II. Ao todo, 16 pessoas estão sendo investigadas de participar de um grande esquema de manipulações de jogos. A informação foi inicialmente divulgada pela Veja. São investigados oito do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, um da Série B de 2022 e quatro de campeonatos estaduais realizados em 2023.

"Trata-se de atuação especializada visando ao aliciamento e cooptação de atletas profissionais para, mediante contraprestação financeira, assegurar a prática de determinados eventos em partidas oficiais de futebol e, com isso, garantir o êxito em elevadas apostas esportivas feitas pelo grupo criminoso em casas do ramo, como www.bet365.com e www.betano.com. O grupo se vale, ainda, de inúmeras contas de terceiros para aumentar seus lucros, ocultar reais beneficiários e registra a atuação de intermediadores para identificar, fornecer e realizar contatos com jogadores dispostos a praticar as corrupções", escreveram os promotores.

Sobre o assunto Ex-Ceará, Richard e Nino Paraíba são citados em investigação de manipulação na Série A 2022

Manipulação na Série A 2022: jogadores são investigados por cartões contra Fortaleza e Ceará

Ministério Público investiga manipulação de resultados na Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O MP-GO quer, além da condenação dos envolvidos, um ressarcimento estimado em R$ 2 milhões aos cofres públicos para reparar os danos morais coletivos causados pelos denunciados. A entidade defende que o valor deverá ser atribuído globalmente, de forma solidária, a todos os réus.

"O parâmetro utilizado para a definição do valor refere-se a uma das expectativas de lucro do grupo criminoso com a utilização de dezenas de contas que foram empregadas nas apostas manipuladas descritas na denúncia", diz o MP-GO.

Jogadores que viraram réus

Eduardo Bauermann, do Santos, é um dos citados por supostamente ter recebido R$ 50 mil para levar um cartão amarelo contra o Avaí, não cumprir e, na rodada seguinte — contra o Botafogo —, ser expulso. O zagueiro foi afastado dos treinos do clube nesta terça-feira.

Além do santista, outros seis jogadores viraram réus. São eles: Fernando Neto (ex-Operário e atualmente no São Bernardo), Gabriel Tota (Ypiranga-RS), Igor Cariús (ex-Cuiabá e atualmente no Sport), Matheus Gomes (Sergipe), Paulo Miranda (Náutico) e Victor Ramos (Chapecoense).

Completam a lista Bruno Lopez de Moura (BL), Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Luís Felipe Rodrigues de Castro (LF), Victor Yamasaki Fernandes (Vitinho), Zildo Peixoto Neto, Thiago Chambó Andrade, Romário Hugo dos Santos (Romarinho), William de Oliveira Souza (Mclaren) e Victor Ramos Ferreira, apostadores e membros da organização.

Confira a lista de jogos e atletas que são alvos do MP-GO:



Palmeiras x Juventude (10/9/2022) — Promessa de pagamento de R$ 30 mil, com R$ 5 mil entregues antes da partida para que Moraes levasse cartão amarelo. O jogador foi, realmente, advertido no confronto.

Juventude x Fortaleza (17/9/2022) — Promessa de pagamento de R$ 60 mil, com R$ 5 mil entregues antes do jogo para que Gabriel Tota repassasse a quantia para Paulo Miranda — para que este último fosse advertido com amarelo no jogo, o que de fato ocorreu.

Goiás x Juventude (5/11/2022) — Promessa de pagamento de R$ 50 mil, com R$ 20 mil pagos de sinal, para que Moraes tomasse cartão amarelo. Ao mesmo tempo, promessa de R$ 50 mil, com R$ 10 mil pagos antecipadamente, para Paulo Miranda tomar cartão. Romário Hugo do Santos depositou na conta de Gabriel Tota, que deveria fazer o repasse ao zagueiro

Ceará x Cuiabá (16/10/2022) — Promessa de pagamento de valor ainda não precisado, mas sinal de R$ 5 mil realizado para Igor Cariús tomasse cartão amarelo, o que aconteceu.

Sport x Operário-PR (28/10/2022) — Promessa de pagamento de R$ 500 mil, com R$ 40 mil pagos antes do jogo, para Fernando Neto tomar um cartão vermelho na partida — o que não aconteceu.

Red Bull Bragantino x América-MG (5/11/2022) — Promessa de pagamento: R$ 70 mil. Sinal pago antes do jogo: R$ 30 mil. Propósito: Kevin Lomónaco tomar cartão amarelo, o que aconteceu.

Santos x Avaí (5/11/2022) — Promessa de pagamento: não precisado. Sinal pago antes do jogo: R$ 50 mil. Propósito: Eduardo Bauermann tomar cartão amarelo, o que não ocorreu.

Botafogo x Santos (10/11/2022) — Bauermann aceitou os valores do jogo contra o Avaí e não cumpriu sua parte no acordo. Assim, aceitou nova promessa de valores indevidos para ser expulso contra o Fogão, o que aconteceu. Segundo relato da súmula, Bauermann tomou o cartão vermelho após o apito final, por reclamações hostis e repetitivas à arbitragem.

Palmeiras x Cuiabá (6/11/2022) — Promessa de pagamento: R$ 60 mil. Propósito: Igor Cariús tomar cartão amarelo.

Guarani x Portuguesa (8/2/2023) — Promessa de pagamento: R$ 100 mil. Propósito: Victor Ramos cometer um pênalti. Como Bruno, Ícaro e Zildo — três dos denunciados pelo MP-GO — não encontraram outros jogadores para manipulação na mesma rodada, não houve pagamento de sinal nem aposta efetivamente realizada.

Red Bull Bragantino x Portuguesa (21/1/2023) — Promessa de pagamento: R$ 200 mil. Propósito: Kevin Lomónaco cometer pênalti no primeiro tempo. O jogador não aceitou o acordo.

Bento Gonçalves x Novo Hamburgo (11/2/2023) — Promessa de pagamento: R$ 80 mil. Sinal pago antes do jogo: R$ 5 mil. Propósito: Nikolas cometer pênalti, o que aconteceu.

Caxias x São Luiz (12/2/2023) — Promessa de pagamento: R$ 70 mil. Sinal pago antes do jogo: R$ 30 mil. Propósito: Jarro Pedroso cometer pênalti no primeiro tempo, o que aconteceu.