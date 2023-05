Visita de Lula incomoda aliados e opositores no Ceará; Ciro Gomes reaparece: Jogo Político #235

Episódio #235 do podcast Jogo Político discute as turbulências na articulação do governo Lula, que passam pelo Ceará

A articulação política do governo Lula (PT) é alvo de críticas e a visita do presidente ao Ceará, na última sexta-feira, 12, foi motivo de ainda mais reclamações de parlamentares que se acharam excluídos e consideraram que houve privilégios. Um dos motivos de queixa foi o destaque dado a Yury do Paredão, do PL. Aliás, a presença de Yury ao lado de Lula causou ainda mais reclamações no PL, com até pedido de expulsão feito por André Fernandes.

No mesmo dia, Ciro Gomes (PDT) falou pela primeira vez sobre o novo governo Lula, e fez críticas ao arcabouço fiscal.



O Jogo Político é transmitido ao vivo, nas segundas-feiras, às 14 horas, e analisa e projeta os fatos da semana.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião e colunista; Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

