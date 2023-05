Presidente da Funai manda apurar compra de 19 toneladas de bisteca para indígenas na Amazônia

A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, mandou apurar a compra de 19 toneladas de bisteca que não forem entregues para indígenas do Vale do Javari (AM). Em reportagem publicada neste domingo, 14, o Estadão revelou que a carne deveria abastecer indígenas e servidores do órgão na região com o maior número de povos isolados do País. O produto, entretanto, não chegou a ser incluído nas cestas básicas distribuídas às famílias.

O sumiço da carne virou um dos assuntos comentados nas redes sociais. A pergunta "Cadê a bisteca?" viralizou entre os internautas e representantes de entidades do setor.

Os contratos de compra foram assinados no governo de Jair Bolsonaro. Os gastos bancaram a aquisição de carne congelada, apesar de os indígenas não possuírem geladeira ou outra forma de armazenar o alimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A presidente da Funai acionou a área técnica do órgão para apurar o que aconteceu com a bisteca. "Eu vou apurar as informações, pois se trata de atos da gestão anterior e para tanto preciso que se apure junto aos departamentos competentes internos na Funai", afirmou Joenia ao Estadão após a publicação da reportagem. A Funai ainda não deu explicações oficiais.