André Fernandes solta indireta para Yuri do Paredão por posar em foto com Lula

O deputado federal afirmou que correligionário "não tem honra para permanecer" no PL e deveria ser expulso do partido

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) criticou o colega de cargo e partido Yuri do Paredão (PL-CE) após o deputado postar uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT).

Deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem “honra” em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido. — André Fernandes (@andrefernm) May 12, 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

André Fernandes publicou as críticas em seu Twitter e afirmou que “quem tem ‘honra’ em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido”, referenciando o texto escrito por Yuri ao publicar a foto.

"Deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido", disse também Fernandes.

"É uma honra recepcionar o presidente Lula em Juazeiro do Norte, ao lado do Senador e Ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano Freitas, e o líder do Governo na Câmara, deputado Zé Guimarães”, escreveu Yuri.



Yuri participou dos eventos de anuncio e assinatura do Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica no Crato, nesta sexta-feira, 12, e acompanhou o evento do palco. Quando citado pelo ministro da Educação, o nome do deputado recebeu vaias das pessoas presentes na plateia.



Camilo Santana, ao discursar, também mencionou a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Ela foi uma das mais aplaudidas pelo público. "Queria cumprimentar a nossa querida primeira-dama, Janja Lula da Silva. Tá famosa viu, Janja?", brincou o ministro. Em seguida, um coro enalteceu o nome da esposa de Lula.