Luizianne manda indireta após Cid projetar candidatos: "não vi falando do partido dele"

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), comentou sobre as recentes manifestações de petistas para a filiação Evandro Leitão (PDT) ao PT e uma possível candidatura pela legend apara a prefeitura de Fortaleza em 2024. A petista, no entanto, foi crítica a quem "projeta" possíveis candidaturas.

"Cada um faz o que quer, sou desse princípio, não sou de ficar dando opinião sobre o que as pessoas fazem. Eu vi uma pessoa aí, falou que o candidato não sei o que, porque o candidato do partido tal devia ser não sei o que. Eu não vi a pessoa falando do partido dele, mas fica falando do partido dos outros", disse nessa sexta-feira, 12, em evento em Fortaleza.

A fala se refere a recentes episódios em que o senador Cid Gomes (PDT) tem se manifestado sobre possíveis nomes candidatos na disputa pelo Paço Municipal. O senador projetou que o PL for "inteligente" lançaria o deputado estadual Carmelo Neto (PL), diante da posição nacional da legenda de ter candidatura própria.

Em entrevista Rádio O POVO CBN, o senador também apontou que, no campo da oposição, o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), que já afirmou a intenção de ser candidato, também deve despontar. O quadro deve ter ainda, segundo o senador, um quadro do PDT.

Mais recente, ao analisar um possível cenário para 2024, ele deslocou o olhar para o partido "ao lado" do PDT, o PT.

Cid acredita que Luizianne não é o nome preferido do PT. "Acho que é um nome aí que tem piso, mas teto muito baixo. Acho que tudo o que o PT puder fazer a nível nacional — para eximir a turma aqui do Ceará — puder fazer para ter um outro nome, ou uma aliança, apoiando talvez até nome de outro partido, irão fazer", afirmou Cid.

A ex-prefeita afirma que a decisão da candidatura municipal será feita apenas em 2024: "Estou fazendo meu trabalho, estamos fazendo nosso trabalho na Comissão de Direitos Humanos, que é muito trabalho, muita coisa para cuidar. Esse debate de 2024 vai ficar para 2024".

A ex-prefeita também foi perguntada sobre a ausência do atual gestor de Fortaleza, José Sarto (PDT), no evento de anúncio da política federal de escolas de tempo integral, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Tem que perguntar para ele. É problema dele. Eu tenho que cuidar dos meus", disse. Sarto afirmou não ter comparecido por estar com síndrome gripal.