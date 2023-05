Quem é Bernardo Fenelon, novo advogado de Mauro Cid especialista em delação premiada

Bernado Fenelon é o novo advogado de defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na quarta-feira, 10, Fenelon e Bruno Buonicore assumiram o caso de Cid, preso desde a semana passada por ser suspeito em esquema de adulteração de certificados de vacinação.

Antes de Fenelon e Buonicore, o criminalista Rodrigo Roca era quem ocupava o cargo. Roca deixou a defesa de Mauro Cid por “razões de foro profissional e impedimentos familiares”, ele é próximo da família do ex-presidente.

A troca marca um distanciamento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro em relação ao ex-presidente. Os dois advogados publicaram uma nota confirmando o novo trabalho com o ex-ajudante de Bolsonaro:

"Na data de ontem (quarta), formalmente assumimos a Defesa Técnica do Coronel Mauro Cid. Fizemos um pedido de cópia dos autos ao Gabinete do Ministro Relator Alexandre de Moraes e estamos aguardando o deferimento dessa solicitação. Adiantamos, ainda, que por respeito ao Supremo Tribunal Federal, todas as manifestações defensivas serão feitas nos autos do processo".

O novo advogado de Cid, Fenelon, é considerado especialista em delação premiada e crimes de colarinho branco. Em 2022, o advogado publicou um livro sobre a norma jurídica, "A Delação Premiada Unilateral", que é indicação nacional sobre o assunto.

Bernardo Fenelon é especialista em direito penal e processo penal, além de ter especialização em direito penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde teve aulas sobre Corrupção, Crime Organizado e Terrorismo. Recentemente, em 2020, ele se tornou mestre em direito penal econômico e compliance.

Agora, Fenelon trabalha no caso do tenente-coronel Mauro Cid, está preso desde o dia 3 de maio, após operação sobre a inserção de dados falsos de vacinação da covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Cid ainda está envolvido em polêmicas com o youtuber Allan dos Santos, com o caso das joias e até mesmo suposto pivô da demissão de um general pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já Bruno Buonicore foi assessor de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que crítico frequente do antigo governo.